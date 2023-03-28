美國前白宮國安顧問、全球台灣研究中心「美台關係工作小組」主席歐布萊恩24日在外交部記者會中表示，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。（季志翔攝）

美國政治人物來訪，對台灣國防建軍的指指點點已到毫不遮掩的地步。從男女皆兵，百萬人拿AK-47步槍，延長義務役役期，強化後備動員，林林總總，這還是公開的，私下的官方會面，還不知又說了些什麼。從未見過一個國家的政治人物對另一國的國防如此說三道四，實在讓人很不舒服。外國人這些五花八門的建議想法，動機和用意為何?蔡政府要老百姓別懷疑，可能嗎？

其中，說得最直白的是美國前白宮國安顧問歐布萊恩，他說，台灣該仿效中東歐國家的作法，對平民展開武器訓練，「當有百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園，中共領導人就可能重新評估是否侵台」。雖是比喻，但還是令人驚訝。這是全民皆兵的概念。此話出自歐布萊恩之口，出自前白宮國安顧問之口，證實台海被美國設定為對付中共的戰場之說，並非空穴來風。

在此之前，不管是美軍現役或退役將領，紛紛預言中共進犯台海的時間，不管是2027年或是哪一年，此起彼落，自成一家言，各有各的論調，但也像催眠一樣，說得好像中共到時不打台灣都不行；陰謀些的想法，則是美國會想法子逼中共非動武不可，別無選擇。中共犯台時間說，是第一階段；對我國防事務指指點點，則是第二階段。美國真的是在布局。

以前美國只是賣武器給台灣，台美關係以軍售最重要，最具實質象徵性，而且要賣不賣，還得看美國臉色。就以採購F-16戰機而言，當時我方年年提出，申請了10多年，美方才點頭肯賣，這還是因為法國同意先賣幻象戰機給我空軍，而且我國已做出IDF戰機，美國才插手，逼得IDF量產減半。潛艦軍售案也是，美方同意賣8艘，後又反悔，海軍等了10多年，只好自己想辦法建造。

現在可好，美國不僅拚命賣武器給台灣，還當起我國防政策的上級指導，揚言要把台灣打造成刺蝟島，並說要儲備武器在台灣。要把台灣變成刺蝟島，就是賣各型飛彈，還算是海空優先的防衛概念，但要求百萬人拿步槍，已是台灣本島處處是戰場的地面作戰，這就是焦土防衛的概念，國人真能接受?

兩岸打不打，關鍵是看中共怎麼想。如果中共認定美國決心要對她出手，只因中共軍力與美軍還不在一個檔次，趁解放軍還不是對手的時候，趕快壓下去；如此，美國動手要找個理由，那就是台灣。

所以，解除台海危機，得靠兩岸的戰略定力，特別是中共，一定要把持住。不管第三國怎麼挑釁，中共都要忍，不能對台灣做出猝然的軍事攻擊。即便是不小心擦槍走火，兩岸軍機或軍艦近距離的危險接觸，甚至有人開了第一槍，都要先冷靜下來，別中了套。國防部長邱國正說，只要兩岸真開打，就停不下來了。這話值得省思警惕。