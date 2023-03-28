自從2000年政黨輪替以來，藍綠朝野角色互換，衍生出許多「政治適應不良症」。尤其2004年319槍擊案「2顆子彈各自表述」，歷經三任藍綠總統，真相仍未白，而真兇猶逍遙法外。

也因此，2350萬國人同胞之間潛存著相當程度的猜忌和對立，藍綠之間的距離似乎比內戰過的國共兩黨還遙遠疏離；美麗寶島的風土人情和好山好水，常因藍綠惡鬥而充滿烏煙瘴氣。

本人在擔任副總統時，力倡「三安：國家安全、社會安定與人民安心」與「三和：族群和諧、政黨和解、兩岸和平。」因此，2005年紅衫軍事件時，我成立「藍天綠地好台灣」聯盟，藉以穩定政局。今年319我召開「北區民間國是會議」，突破政黨、宗教、族群、世代及統獨界限，讓藍綠對話，統獨疏解。

外界對於我的用心未盡重視，隔天馬英九前總統將回大陸祭祖的消息曝光，而總統府隨後發布蔡英文總統出訪友邦、過境美國的行程。瞬間又上演藍綠互嗆，統獨較勁的戲碼。

蔡總統的行程，以飛往友邦瓜地馬拉和貝里斯為名，來回兩度「過境」美國，並非正式訪問。因在紐約接受智庫頒獎，在洛杉磯跟眾議院議長麥卡錫會晤，並在雷根總統圖書館演講而受關注。至於馬英九前總統則要登陸祭祖，並帶領「大九學堂」青年學子進行兩岸青年交流。但不到北京，不見習近平。

二者其實南轅北轍，風馬牛不相及。但因美中惡鬥，兩岸敏感，而蔡英文在加州見麥卡錫暫緩其來台再掀風暴，成為媒體焦點，卻橫空冒出馬前總統要「回歸」大陸祭祖探親的劇本。坦白說，清明時節祭祖掃墓本是慎終追遠的中華文化。從未去過中國大陸的馬英九終於可以自由登陸祭祖，總統府核准並洽政府單位「給予必要協助」，應予肯定。

令人訝異的是，中國大陸網友的反應，其尖酸苛薄超乎在台灣的你我所能想像。有罵他是「罪人」，更有用「要飯的來了，為什麼要我們供吃供喝？」也有人提到要他去看當年國民黨虐殺共產黨的重慶「渣滓洞集中營」。

至於蔡總統的出訪，比起阿扁總統的12次以及我的11次出訪而言，除了議長與她會晤這點，其他的行程並未突破，而議長與她會面是為避免再掀烽火。但蔡總統出訪前3天，宏都拉斯和我斷交，轉與北京建交。北京刻意選擇的時機，其實也不令人意外。當年阿扁要兼任黨主席就職前2小時，諾魯宣布與台斷交，那當然是北京的惡意技倆。

「元首外交」妙用無窮，卻也詭譎多變。兩蔣從不出國門，李登輝總統曾以到新加坡與李光耀打白球進行「渡假外交」。當時我是立法院外交委員會召委。我提案通過，促請李總統率團出訪友邦總統就職典禮，順便與各國元首會晤。後來曼德拉當選南非總統，李登輝將行程延長成「環球破冰之旅」，開啟「元首外交」。

陳呂執政時，北京定下「買空、挖空、擠空」的「三空政策」要置台灣於死地，我們不得已卯足全勁鞏固29個邦交國。如今只剩13+1！每思及此，不勝唏噓。誠懇祝福蔡總統出訪成功，也不希望馬前總統去大陸受傷太重。

更希望朝野共體時艱，以大局為重，同舟共濟。執政的民進黨若想持續執政，更需前瞻超越，有容乃大。

（作者為前副總統）