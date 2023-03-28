前總統馬英九的大陸之行相當低調，在台灣的新聞熱度甚至不及一隻逃亡被獵殺的狒狒，但這毫不掩蓋此行對兩岸關係的獨特意義。單是馬英九登陸頭兩天，就有兩個小細節既有趣又耐人尋味，令兩岸官民之間長期糾纏的政治分歧，在瞬間化為無形。

第一個細節當然是馬英九在大陸土地上喊出「中華民國」、自稱「前總統」，這也是馬前總統登陸行迄今為止最受關注的議題。行前，民進黨不斷施壓要求馬英九在對岸說出中華民國及前總統頭銜，否則就是自我矮化。事實最終證明，馬英九在中山陵留下的墨寶，將民國與公元紀年並列，而他在中山陵接受兩岸媒體採訪時，也大方自稱前總統、唸出具有「中華民國是現在進行式」涵義的致辭稿，確實令綠營無話可說。

不過，從陸方的接待安排來看，對岸尊重馬英九在大陸「各表」，但也盡可能低調處理。比如，中山陵獻花的書面落款以「中國國民黨前主席」而非「中華民國前總統」為稱謂，的確把「口頭表述」的精神發揮到極致。再比如，馬英九自稱前總統的場合，並非是一大排人在場的公開演講，而是限定在媒體聯訪範圍。這些細節說明，北京和馬辦之間應有「適當表述中華民國」的默契。馬前總統愈是清晰表達中國認同、愈堅定追求兩岸和平，也就愈有表述中華民國的空間。

第二個細節是馬英九登陸首日，出現在隨團台媒記者「迷航之旅」的小插曲，意外讓網路上永遠處於嘴仗狀態的兩岸網民罕見停火。據報導，由於台媒記者專車跟丟由陸方警車開道的主車隊，導致專車塞在赴上海虹橋高鐵站的路上，甚至因為司機導航失誤在車站附近打轉。這一幕恰好被網路直播全程記錄，並成為當時上萬兩岸網民「圍觀」與討論的話題。

眾所周知，過往只要是觸及兩岸政治、大陸新聞的影片留言區，永遠都是兩岸網民，或者「簡中VS繁中」網民激烈辯論、洗版、甚至是言語衝突的戰場，進而有人懷疑，是否有特定政治背景的網軍在幕後帶風向。反觀這次「迷航之旅」的即時評論，仍然能吸引上萬網民觀看留言，雙方居然「休戰」不再吵政治，而是大多在關心能否趕上高鐵、司機為何迷路、上海為何塞車等較為輕鬆的話題，以往統獨對抗的火藥味反而淡了。

這個現象令人忍俊不禁，也帶來不少思考：第一，如果真有花錢買來洗版的網軍，相信這些人不可能「吃飽了沒事幹」去關心上海塞車問題，反而證明網路上很多民意是真實存在的，最多是大陸小粉紅或義勇軍。第二，兩岸民眾在政治分歧之外，仍然有許多有共識、有共鳴的軟性話題，政治分歧絕不是兩岸關係的全部，也不應該成為兩岸交流的阻礙。

祝福馬英九前總統接下來行程一路順利，也希望兩岸民眾能透過此行找到更多共同語言。畢竟，改變台海兵凶戰危局面，人民的力量是無窮的！

（作者為智庫研究員）