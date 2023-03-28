馬英九前總統前往中國大陸的祭祖之行有三項深層意涵：第一是「中華民國在大陸之旅」，第二是「兩岸春暖花開之旅」，第三則是「拒絕代理戰爭之旅」。

馬前總統28日到中山陵、中國近代史遺址博物館、南京總統府、孫中山故居，29日將參訪南京大屠殺歷史、辛亥革命武昌起義紀念館、黃鶴樓、重慶抗戰遺址博物館；4月4日到中央政治學校舊址、張自忠烈士陵墓；4月6日前往四行倉庫抗戰紀念館等，是拉回到中華民國在大陸的歷史，也可謂是一趟「歷史教科書之旅」。

馬前總統這次充滿歷史連結與拜訪，每個行程都連結中華民國在大陸，提醒中華民國政府之下的台灣人民，台灣與中國大陸的連結是有著綿密歷史關係，不只是祭祖、學生交流而已。

馬英九行程的第二個意義則是「春暖花開之旅」。金門二膽近日才發生一名上兵逃往中國大陸，但兩岸缺乏溝通管道，無法處理類似問題，顯示兩岸軍事衝突風險仍高。就連俄國戰機與美國無人機發生碰撞，兩國國防部長也能立即電話溝通；反觀兩岸現在卻沒有這種接觸互動的管道，更不用說農產品與經貿也完全受到政治操弄，因此馬英九的大陸行是「春暖花開」之旅，在此時彰顯兩岸溝通與和平的重要性。

中國大陸現在雖仍以和平統一為主軸，但畫下反台獨與反外力介入的紅線，並揚言不放棄武力的底線，加上美中新冷戰對抗日益明顯，因此兩岸關係仍然嚴峻，但馬英九此行則凸顯兩岸人民希望春暖花開，避免走向戰爭，萬一發生意外事件，連任何溝通管道都沒有的困境。

另外，馬英九此行也是「反對代理戰爭」之旅，從美國前國安官員要台灣人拿起AK47，在全台派出所佈置刺針飛彈對抗中國大陸的言論，再到美國部分政治人物把台灣當成「戳中國桌子的筆尖」， 台灣可能成為代理戰爭的棋子與場域。

因此，馬英九在蔡英文過境美國同時間訪問中國大陸的巧合，剛好告訴全世界，台灣不願做代理戰爭棋子，兩岸可以春暖花開，回歸正確歷史認知，兩岸同文同種同祖先，有共同的經濟貿易利益。馬英九前總統大陸行顯示我們需要「睦美、和中、保台」，同時保持與美國和中國大陸的友好關係，才能維護台海和平、鞏固台灣民主、打拚台灣經濟。

（作者為前國安會副祕書長）

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