九合一選舉重挫後，民進黨拋出「和平保台」，實際作為依然隨著美國反中論調起舞，蔡英文總統的「民主夥伴共榮之旅」過境美國，聚焦與眾議院議長、共和黨抗中領袖麥卡錫會面，反映的就是僵硬的意識形態，熱烈擁抱右翼保守派勢力，只談備戰抗中，無助深化美台實質關係，更將台灣推向戰爭邊緣。

寄託美國的保護傘

美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀、參謀首長聯席會議主席密利最近都公開表示，與中國的戰爭並非不可避免，也不是迫在眉睫。但政客與軍方將領仍頻頻放話，指美國已做好包括協防台灣的準備，這些不代表美國政策的發言不符合事實，除了挑釁中共，製造美中戰爭「宿命論」的錯誤認知外，毫無威懾的作用，民進黨卻深受鼓舞。

知名中國問題專家白潔曦日前在《外交事務》發表〈無須為台灣恐慌〉專文指出，部分人士認為，為轉移內部壓力與挑戰，或把握機會之窗，中共可能侵略台灣，如外交部長吳釗燮預測，為分散國內注意力或展現中國有所成就，中共領導人習近平可能製造外部危機。然而，白潔曦從歷史角度分析，中共從未因為內部問題，對外採取軍事行動，頻傳中共侵台警報反而可能成為「自我驗證預言」效應。

美國學術界及輿論界已逐漸認清，統一台灣不是純軍事考量，而是政治、戰略議題，中共對台用武最可能的時機是台灣宣布獨立，或永久脫離大陸。白潔曦因此強調，美國應強化台灣國防，但不宜發出對台軍事支持有重大改變的訊號，以免讓北京產生要把握有限機會的印象；此外，美國官員與代表也不應以國家、盟邦或戰略資產標示台灣，否則只會挑釁而非威懾北京。

蔡政府的國安及外交策略完全寄託於美國的保護傘，國安團隊更偏好以烏克蘭戰爭作為啟示，展現「不懼戰」的大無畏精神，殊不知，美國與台灣的利益並不相同，美中激烈戰略競爭不能否定雙方的共存與相互依賴性，美方無意挑戰中國的一中紅線。

為牽制中國勢力的擴張，美國近年來確實加強提供台灣軍備及協助訓練，有意打造台灣成為美國在東亞的軍火庫。奧斯汀最近在國會公開證實，美國部分隸屬州政府的「國民兵」正在協訓台灣軍隊。即使如此，美方仍拒絕出售最先進、高性能的武器系統給台灣，不考慮將台灣列為盟邦，邀請參加軍演，以及派駐軍隊等具有承認主權意涵的行動。

躁進高風險的操作

民進黨對美國右翼反中勢力情有獨鍾，繼前國務卿蓬佩奧之後，前國家安全顧問歐布萊恩日前也獲蔡英文頒贈「特種大綬景星勳章」。蓬佩奧卸任後積極鼓吹美國應承認台灣為主權獨立國家；歐布萊恩則強調，「當百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園」，就會影響陸方領導人的決策。美國前國防部長艾斯培去年訪台時也深受蔡政府禮遇，他主張美國現行一中政策已經過時，並建議台灣加強徵兵制度，延長義務役期，讓男女青年至少服役1年。

這些前川普政府官員的激進主張直接挑釁中國大陸，只會增加台海戰爭風險，他們更要台灣不分男女老少「全民皆兵，人人有槍」，蔡政府言聽計從，落實了延長兵役，並一度考慮修改《全動法》，滿16歲的高中生不論男女都得被造冊納管。這些建言只強調加強備戰，不談避戰，不足以止戰，甚至可能引戰，台灣人民會期望如同烏克蘭一樣成為戰場嗎？

同樣的，民進黨對反中氣焰高漲的美國國會也有虛幻的期待，蔡英文過境美國刻意安排與麥卡錫及眾院「中國特別委員會」主席蓋拉格會面，這是躁進、高風險的外交操作。共和黨籍的麥卡錫與蓋拉格是國會山莊反中勢力代表性人物，會面本身就具有高度敏感性，大陸拉攏宏都拉斯建交就是反制行動；而麥卡錫也有自己的議程，要藉著會面展現堅定抗中立場，同時凸顯拜登政府對中共過於軟弱，對台灣而言將是個尷尬場面。

國家戰略目標應是「風險極小化、利益極大化」，以國家利益引導外交，但民進黨擺脫不掉「抗中保台」、「逢中必反」的意識形態神主牌，元首外交已變調為斷交之旅、危機之旅，無法扭轉台灣加速惡化的外交及安全困境。