菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）2月准許美國除依照「加強國防合作協議（EDCA）」可使用現有5座基地。3月22日再度表示，再新增對4座基地的使用權，以因應中國在南海與菲律賓的交鋒。其中有接近台灣鵝鑾鼻之菲律賓呂宋島，以及鄰近南沙群島（Spratly Islands）的巴拉望基地。對此，中國外交部持續與菲律賓政府進行交涉。

再者，因菲律賓欲引美澳日等軍事同盟國家海軍，進入南海與菲律賓進行聯合巡邏之舉，引發中方極度不滿。菲律賓海岸防衛隊3月4日表示，在南沙群島西方擁有主權的中業島（Thitu island）附近發現1艘056A型護衛艦、1艘海警船5203號及42艘中國漁船出沒；期間中方增派北部戰區海軍所屬052型驅逐艦哈爾濱號/112進駐。菲律賓海上軍警面對中國軍民海上力量的迫近，菲國政府順勢於3月14日與美國對外宣布，兩國軍方將在4月11日至28日舉行「並肩作戰」聯合演習，首次包括美軍將使用海馬斯火箭炮對距離黃岩島約185公里處演練擊沉靶船；另美菲在台灣以南之巴士海峽南端的菲律賓小島進行模擬防禦。

就在美菲兩國軍方仍在籌備「並肩作戰」聯合演習前夕，中國海南三亞海事局於3月20日上午發布，3月24日0800時至4月30日1800時在18-20.78N 109-4.82E、18-19.82N 109-05.01E、18-20.13N 109-6.51E、18-20.62N 109-6.41E、18-20.74N 109-6.97E和18-21.19N 109-6.86E等六點連線水域範圍內進行軍事訓練，禁止駛入。由於上述中國軍事訓練長達38天，且含括在美菲聯合演習，國內外媒體一致認為中國劍指意味濃厚。3月23日至24日美海軍駐日本橫須賀基地之「米利厄斯號」驅逐艦（DDG-69）兩度進出西沙海域，遭中國南部戰區駐海南三亞亞龍灣054A型護衛艦岳陽號/575跟監。南海看似即將風起雲湧。個人針對中國三亞海事局公布之軍事訓練者提出粗淺觀點：

首先，從軍語辭典中「軍事訓練」釋義，是武裝力量及其他受訓物件所進行的軍事理論及相關專業知識教育、作戰技能教練和軍事行動演練的活動。包括部隊訓練、軍事院校教育、預備役訓練等。分為共同訓練、技術訓練、戰略戰役戰術訓練。目的是提高人員軍事素質和部隊整體行動能力。

其次，從上述中國三亞海事局公布禁航區範圍發現，僅為5.73 平方公里。與3月23日0000時至3月26日2400時，在海南清瀾港東北外海約60公里4點連線範圍約66.4 平方公里進行之軍事訓練；3月24日1100時至1500時，在澳門南南西方約100公里處4點連線範圍約381 平方公里進行射擊演習更小。3月22日0600時至1800時，在廣東汕尾西南約20公里處4點連線範圍約50.8 平方公里進行射擊演習小之。故非屬戰略戰役訓練、甚至也非戰術。

最後，綜合上述標的這僅5.73平方公里軍事訓練範圍，是位於海南三亞西北方約45公里之崖州灣內之港門港。雖然，崖州灣周邊環境看似適合可進行兩棲登陸訓練，由於其範圍僅在港口附近，依據演練裝卸載條件，需應有隱蔽寬闊的岸灘或港灣、碼頭、避風好、進出道路方便等條件，推斷此軍事訓練可能演練部隊裝卸載之技術性訓練或與泳訓相關類型有關。

相信，依據以往中美演習一來一往、一前一後等經驗觀之，中國南部戰區在南海舉行艦隊級、或聯合戰役型之大演習，應該還不至於那麼快進行。據信美方現應會開始運用各般情監偵手段加強此區域，對中國南部戰區兵力動向進行情蒐與反應。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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