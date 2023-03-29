2023年3月29日蔡英文總統赴中美洲友邦瓜地馬拉與貝里斯訪問，回程將於4月6日至7日停留洛杉磯與美國眾議院議長麥卡錫見面。同一時間，前總統馬英九訪中行程先行，兩位最具代表性政治領導人「出任務」，各自訪問中國、美國，無疑是美中對抗打的「台灣牌」，兩國都想試圖影響2024台灣親中與親美派政治版圖，爭奪世界影響力，蔡英文此行帶來的政治效應，值得關注。

外交與斷交大戰

蔡英文出訪前夕，前邦交國宏都拉斯宣布與台灣斷交與中國建交，相當不給蔡英文面子。目前與台灣保持外交關係還有13個國家，其中一些位於中美洲，這次出訪國家之中，最引人注目是蔡英文訪問的貝里斯與瓜地馬拉，這兩個國家維持對台邦交，對此刻陷入外交困境的台灣來說，具有象徵性的意義。

蔡英文執政8年來，雖然被斷交9個國家，但是經常得到世界其他國家，尤其是民主國家的支持與奧援，在宏都拉斯宣布對台斷交期間，捷克訪問團來訪，給予台灣精神支持。美國表示持續與台往來，同時強烈鼓勵各國擴大與台灣往來。

對此，外交部長吳釗燮證實，原本「不接受雙重承認」政策已經轉變，只要有國家希望與台灣強化關係，都不排除，尤其將強化和理念相近國家關係」。政府希望讓全世界知道，即便台灣被斷交，還有其他國家願意與台灣交朋友，亡羊補牢重拾民眾的信心。

中國反制蔡英文措施，包括政治宣傳、外交、軍事威嚇等。在兩岸關係層面上，趁蔡英文出國前夕，同意馬英九前往中國祭祖、交流；另一邊，位於南美洲的宏都拉斯終止了與台灣的外交關係，宏都拉斯與台灣斷交後，中國隨即宣布與宏都拉斯建交，宣稱一個中國原則為1971年聯大第2758號決議所確認，是公認國際關係基本準則；宏方承諾恪守一個中國原則，不再與台灣進行任何官方往來。

中國同意讓馬英九訪問中國，斷交台灣邦交國策略，已非第一次，這次則是加重力道，要達到「一箭三鵰」的威懾效果，不但是要給蔡英文難看，還要給想選總統的賴清德，來一場震撼教育，更要讓台灣人民想清楚，2024是否還要投給民進黨？這場兩岸關係、外交、斷交大戰，美國、台灣與中國都想要在2024影響台灣選民的投票行為，如何在美中陣營之間做出選擇。

軍事合作與軍事威嚇

美國中國都在全球地緣政治牌桌上打出「台灣牌」，同時採取對台強硬行動，有鑑於2022年8月共軍圍台軍演引發區域緊張局勢，這次蔡英文訪問美國會見麥卡錫，為了避免中國做出強烈軍事反應的預防性措施，無論是蔡英文訪問美國會見麥卡錫，或者麥卡錫訪台，兩者本質上並無不同，都是美國為兩岸關係製造障礙的劇本。

除此之外，台灣美國不斷釋出加強軍事領域合作消息，2023年2月21日蔡英文會見美國議員代表團表示，「台灣將繼續加強與美國的軍事聯繫，並與美國及其他民主夥伴更積極合作，以應對威權主義的擴張」。所謂的威權主義擴張，背後暗指的是「中華人民共和國」的意思。除了強化軍政同盟合作，美國政府為了協助台灣維持足夠的自我防衛能力，拜登政府又批准新一輪對台軍售一筆高達6億1900萬美元的F-16戰機配備。

中國政府一如往常，表達強烈反對與不滿，一再呼籲美國停止與台灣的所有官方往來，因為台灣是中國不可分割的一部分。中國口中「紅線」可能的後果，包括加大對軍事威嚇與亮劍行動。對此，台灣國防部也有各種提升整體防衛作戰能力計畫因應。

2024年總統選舉之前，台海情勢恐怕又會處在驚滔駭浪之中，台灣多數民眾還是希望兩岸能夠和平相處，不要針鋒相對，大家都還在觀望，誰能夠維持兩岸和平與現狀，就能爭取到選票。曾被美國麥克阿瑟將軍形容為「不沉的航空母艦」的台灣，當大浪來襲，如何不翻船？否則這一翻船可能「打翻一船人」，考驗著政府的智慧與能力。

誰是2024霸主?

隨著地緣政治變遷，台灣成為美國印太戰略抗中的一環，台海安全局勢發展，取決於美中關係。2024年是一個面臨新變局的時機，觀察蔡英文卸任前的「畢業旅行」，美中台之間各種「你來我往」、「針鋒相對」，各種競爭劇碼連番上演，無論是外交與斷交戰，還是台美中「兵戎相見，刀戈相向」，各方勢力都在想辦法，要讓人民睜開「慧眼」，在國民黨和中派與民進黨親美派之間做出選擇。如果親美派勝利，間接影響到美國誰能在2024年當家作主；如果是和中派勝利，讓中國國家主席習近平立下第三任威望，政權更加鞏固。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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