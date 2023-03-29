看見馬英九率團拜謁中山陵，不是不感慨的。馬英九27日直飛上海，立刻轉搭高鐵到南京。這回，馬英九帶了幾十個台灣年輕人，馬英九的姐姐妹妹也都隨行。

我不知道，馬英九從上海到南京路上，坐在台灣高鐵沒有的高級「商務艙」。在舒適迅捷的高鐵一路往南京路上，會有怎樣的感受？

馬英九昨晚住的，可能是鍾山風景區的東郊國賓館。一個靜謐，尊貴又便於謁陵的地方。當他隔天早上到中山陵，向中山先生獻花，向靈柩鞠躬時，會想到什麼？

中山陵我去了許多次。一級一級拾級而上，俯瞰南京市。再看到被日軍砲火集中的銅鼎，看到民族、民權、民生六個字。不知道馬英九，會想到什麼？下午到了南京的總統府，看到中山先生跟蔣先生的辦公室，又會有怎樣的感受？

綠營當然不高興馬英九到大陸。因為，馬英九到大陸，是好事。又在媒體效應上，分走蔡英文過境美國的光彩。

馬英九曾長期參與兩岸事務，又當過台灣領導人。不管是親眼看大陸，親自體會。還是只有象徵意義。都是好事。兩岸往來，總是好事。這當然讓綠營不爽。

但是，如果說，馬英九的大陸行，就可以「降低兩岸敵意」，那就誤導了，也太看輕大陸了。因為，大陸對台灣，從來就沒有敵意。一直以來，是台灣民意被台獨跟美國洗腦、挾持，而不斷對大陸有敵意。

敵意的根源，是台獨與反中。以前美國為了要對付蘇聯，需要中國大陸，所以還比較願意敷衍中國大陸。對台獨的支持，只是檯面下。

當美國認為中國是要圍堵的對手時，擺出來的陣仗，就不一樣了。而台灣從來就是親美的地方。現在的親美，就等於是反中了。台獨，當然就是反中。

台灣源源不絕的台獨青年，來自教科書。教科書，是執政者派的人決定的。教科書告訴年輕人，要仇中媚日親美。年輕人當然就是這樣。政客要選票，當然討好年輕人跟社會主流。媒體要收視率，當然也要討好觀眾。他們不是當年偉岸的推翻滿清的愛國者。

他們只是為自己利益努力的政客與媒體商人。

所以，不要問，為什麼會越來越親美、媚日、反中？這種環境下，一點都不奇怪。馬英九可以帶幾十個年輕人去大陸參訪。但是，千千萬萬個，國族認同錯誤的年輕人，該怎辦？

許多「馬友友們」，在馬英九當政時，沒有力勸馬英九壓制台獨的氣焰。反而是讓馬英九，在方方面面，對台獨軟弱。我不知道，是誰建議馬英九，去蓋八田與一紀念園的？我不知道，是誰建議馬英九，對太陽花退讓、妥協，認錯的？我不知道，是誰建議馬英九，對教科書放手的？這些人，如今歌頌馬英九訪大陸。多麼諷刺。

馬英九的12天大陸行，除了祭祖之外，幾乎都是有關對日抗戰，以及民國。這條線，其實抓得不錯。兩岸一起共寫抗戰史，是許多人的呼聲。而因為大陸越來越自信，對於抗戰歷史的多維度還原，更不是難事。

問題是，台灣這裡，當老一代的人走了以後。還有多少人，認為對日抗戰，與台灣有關？台灣還會有多少人關心抗戰史？關心民國史？這也許是馬英九帶著台灣年輕人，走訪大陸的最重要意義。讓台灣年輕人知道，我們跟大陸真正的關聯。

但問題來了。我們跟大陸的關係，究竟是什麼？

去中山陵，難道還不明白，中國國民黨不是台灣國民黨？到了南京，難道還不明白，台灣就是中國的一個省？還不清楚，如今的一切分裂，是因為國共內戰？還不能承認，我們的國家，是中國？

當然，這個黨那個黨，也有意識型態、利益、外國勢力介入等複雜原因。可是，國民黨跟民進黨，跟民眾黨沒有這樣那樣的矛盾？黨派利益跟矛盾，難道可以成為國家分裂的理由。維持現狀，只為了台灣太多人想要有位子跟權力？

更何況，中山先生的建國大綱、建國方略，大陸都做到了。更超過中山先生的想像。中山先生的三民主義，台灣現在做得怎樣？現在台灣的國民黨，真的在乎三民主義的，到底有幾個？

要降低兩岸敵意，關鍵在台灣。如果縱容台灣把自己烏克蘭化，縱容台灣一直搞台獨國際化，縱容台灣跟美國的反華政策高度配合，努力做美國的反華急先鋒。然後，再跟大陸說，哎呀，你不要生氣哟。我怎麼配合美國，怎麼傷害大陸，你都要吞下去。這合理嗎？這可能嗎？而如果這樣繼續下去， 是不是直到台獨走完最後一步路，大陸都不能吭聲？

看了大陸，請馬英九再想想台灣。兩岸的分裂與僵局，難道要繼續拖下去嗎？難道兩岸分離至今，74年了，不應該快點統一嗎？還是要再拖個10年20年30年？甚至，永遠「維持現狀」，不要統一？

歷史是這樣的。只有回過頭去看，才會看懂。馬英九曾比任何人，都有更好的機會，可以促成兩岸統一。可惜，錯過了。

如果現在的馬英九，可以運用他對國民黨跟台灣的影響力。在他已經沒有政治權力之後，努力撥亂反正，力促國家統一。這才是對中華民族真正的貢獻。也會給他歷史定位。當然，我可能想多了。我承認。（作者為作家）

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