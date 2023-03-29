在美國西部墾荒時代，因為警方人力不夠，對於作奸犯科、影響民眾生命安全的匪徒無法應付，因此適時出現了所謂的｢賞金獵人｣，身懷殺人絕技的｢鏢客｣可以任意獵殺警方懸賞的人頭。

21世紀號稱民主自由的台灣也有一批｢獵人｣，他們有列管的槍枝、在政府許可隻下可以獵殺被允許獵殺的動物，就像日前不知從那逃脫、只為尋求自由而遭槍擊而死的東非狒狒一樣。獵人義正嚴詞，政府一味推拖，狒狒難以闔眼，只好列隊恭送狒狒往西天一程。

出了事，引起民怨，政府的態度一推二六五，矛頭指向獵人，獵人有沒有拿薪？不知道！只是奇怪現在什麼年頭了，還有這種職業存在？對於拘捕野生動物還停留在獵槍階段？難道沒有更人道、更進步的方法嗎？新北市原住民族狩獵協會出面表示，原住民獵人信任漢人政府，接受政府的請求協助，換來的卻是漢人政府的背信棄義與推卸責任，悲哀！

一件殺狒事件牽扯到漢人和原住民之間的關係，問題的癥結仍沒解決，狩獵是否還要繼續？｢獵人｣是否還要存在？台灣最美麗的風景卻是動物們的噩夢。

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