2024大選前台灣的最大新聞，莫過於「狒狒之死」了！因全台缺蛋沒人理，宏都拉斯斷交後蔡政府任內斷交9國沒人究責，去年「九合一」不少地方改朝換代，即將面對的百日體檢也不再有人關注，反倒是狒狒之死竟能翻轉政治，為民進黨帶來利多，果真是一樁「不狒吹灰之力」、「狒而不費」的好買賣。

東非狒狒在北台灣脫逃18天後被捕獲，卻因獵人誤殺而致死。對生命的殞落，長期具動保意識的台灣人同感悲痛，最重要是汲取教訓，不再發生類似情事。但自狒狒3月27日殞命後，台灣輿論卻掀起一股歪風，「綠媒」先指責桃園市農業局專委盧紀燁和狒狒擺拍「秀給女兒看」，矛頭對準桃園市府，繼之民進黨發言人林楚茵批評桃竹基中藍營四首長「施政荒腔走板、政見跳票」，要求連袂公開道歉。這是哪樁跟哪樁，不嫌扯太遠嗎？

生命無價。狒狒落網前遭誤殺確應檢討疏失，理清狒狒從何而來、如何脫逃？平鎮現蹤後，桃園市府、新竹縣府作為有無失當？六福村清查總量結果如何？獵人荷槍實彈有沒違法？冤有頭債有主，理清責任才能究責並對症下藥，這是偵查SOP，但捨此不談將矛頭對準藍營地方首長，就真是司馬昭之心了。

面對狒狒脫逃及死亡，桃園市府整體作為瑕不掩瑜。張善政早在狒狒現蹤後即提醒市民，3月22日市政報告隔日在臉書說，「發現狒狒千萬要小心自身安全，即時通報相關單位，不要靠近或自行抓捕。」27日得知狒狒殞命後，張善政提到3點，一，善待動物是追求的價值，狒狒已不幸喪生；二，為何擊發獵槍市府全力配合；三，同仁未展現農業機關該具備的動保精神素養，市府責無旁貸，反省檢討並依法懲處。狒狒究竟誰屬、如何脫逃沒釐清前，農業局官員舉措失當市府先扛責，並准辭農業局專委盧紀燁，已是完全責任政治的展現。

但將狒狒之死上綱上線到「施政不當、政見跳票」，就讓人笑掉大牙了。狒狒之死誠然難過，但相較2018年9月日本關西水災，被網軍圍攻不堪凌辱自盡的「外交官之死」，當時有沒網軍或綠媒為外交官蘇啟誠殞命說上一句話？難道人命不如狒狒？再說全台缺蛋，農委會主委陳吉仲消耗大量公帑進口千萬顆蛋，執政無能至此，難道不該聲討？蔡政府任內斷交9國，最終「中華民國」國際人格地位恐不保，難道不比狒狒之死來得重要？

狒狒之死讓台灣成為不折不扣的「無厘頭」。更該死的是背後為轉移執政不利焦點，利用狒狒之死打擊地方的良善治理。曾任閣揆的張善政太了解凡事反求諸己道理，真要比較，看看綠營過去執政縣市如陳菊如何面對高雄氣爆、林智堅被起底的「大祕寶」、甚至讓桃園公共工程成「豆腐渣」典型的鄭文燦，那才真叫荒腔走板，明顯執政缺失吧！「塵歸塵，土歸土」，請綠營諸君別再亂作文章，讓狒狒好好上天堂吧！（作者為自由撰稿者）

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