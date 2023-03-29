國民黨台南市議員李中岑帶3歲女兒前往議會遭到「性別霸凌」，民進黨周嘉韋與李宗翰以「票數身份」當面揶揄，公開斥責「表決要算兩票嗎」及「不可以進議事廳」，事後遭到輿論撻伐才又公開致歉，也再次詮釋了男性「沙文主義」。

「沙文主義」源自法國士兵沙文盲目崇拜拿破崙軍功，遂自以為優越而鄙視其他國族，後指狂熱極端的本位主義，男性沙文是以宰制女性得到歡愉；當台南議會女性議員被迫成為無聲團體，便是一種性別支配的不平等權力。

議事規則對於0到6歲直系血親幼兒進入議事廳並無相關適用規範，加上議會沒有完備的育嬰措施，回顧2016年民進黨曾主張行政官員可將3歲以下嬰幼兒帶入議場，如今自家議員當小孩面言語霸凌，即便道歉也難消弭「男性沙文」的負面形象。以「票數身份」揶揄為例，表決過程以「表決要算兩票嗎」作為切入，隱含的是對未成年的「性別階層」，另外聲明「不可以進議事廳」，更是強調「性別差異」下的雙重否決，由議會霸凌詮釋「男性沙文」已讓母女客體淪為男性權力的祭品。

立法院通過的《性別平等教育法》修正案，目的在於杜絕性別歧視的霸凌陰影，當民進黨議員在議會殿堂大秀意識形態，服膺狹隘的政治正確，迫使女性參政的「偏離解讀」荒唐上演，無疑淪為一種父系霸權的性別建構。而「身份位階」嫁接「性別血親」來做批判論述，在婦女議題能見度不足的政治文化下，也是公共領域的負面教材，恐怕已將所有女性給客體化。

兩性平等必須在身體與心理的觀點上，為了抵禦父權從家庭、社會、意識型態的文化霸權，從生理性別（sex）到社會性別（gender）上必須跳脫社會形塑，身為政治人物反而公開深耕性別歧視，難怪自家女性議員都不相挺。而「物化揶揄」的女性言論，不僅違反政府簽署國際消除性別歧視公約，也阻礙了平權公約在國內法治化的進程，只因泛政治化的性別歧視層出不窮。

台南議會的「男性沙文」只是冰山一角，奉行性別支配而公開演出，只要內心一旦刻劃性別標籤，言語行為自然充斥傲慢偏見。

（作者為專欄採訪作家）