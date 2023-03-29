前總統馬英九日昨在南京中山陵以「和平奮鬥，振興中華」八字，為他的首次大陸之行莊嚴定調。從1925年3月12日的「和平、奮鬥、救中國」，到今年3月28日的「和平奮鬥，振興中華」，隨著國父孫中山先生的辭世即將百年，「救中國」與「振興中華」也在百年的前後，顯出截然不同的語意。誠相信，那百元「仿鈔」上，國父遺像的一抹微笑，或在預示著某個天機。

回望清宣統3年3月29日（1911年4月27日）的廣州黃花崗起義，以及為了去除「東亞病夫」之恥、廢除各國不平等條約，及建立亞洲第一個民主共和政體的中華民國，而前後殉難的烈士們不知凡幾。其後，國民政府為表彰、紀念殉難烈士，乃自1943年起，將3月29日定名為「青年節」，及至1948年，再將此日增訂為「春殤—革命先烈紀念日」，與秋殤的9月3日軍人節，同為我國向英烈千秋之精神，緬懷致敬的兩大重要儀典。

由上可知，無論是1911年的3月29日或旨在銘記對日抗戰勝利的9月3日，乃至於「八二三砲戰」或「五四運動」，這些日子的背後，都是無以計數的青年與青年戰士，因為他們願意拋頭顱、撒熱血，才能為今日的「中華振興」，埋下茂發的種苗。

怎料，何其可怖地，在「綠色浪潮」推動下的台灣，竟出現以「綠色海島，自由台灣」為名，連年舉辦「大麻嘉年華」，欲使大麻合法化的舉措。「綠色浪潮」於募款網站上如此宣傳寫道：「今年，大麻盛會讓我們前進凱道，時間訂在4月15日，除了市集與表演外，將遊行前往立法院，呼籲立法委員及社會大眾共同關注大麻議題，從不同的角度重新認識大麻，洗刷大麻蒙受的污汙名，也希望法務部將大麻合法化，停止國家迫害人民的悲劇！」而該「大麻嘉年華」因募得的款項，超過其原訂金額的15%，更讓「綠色浪潮」在一周前（3/22）嗨聲高喊：「募資達標！『大麻祭』舉辦確定！」

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百年前的「東亞病夫」，百年後的「大麻祭」，329的今日，祭拜的是英烈青年與青年軍，415的「綠色浪潮—大麻祭」，是在祭拜什麼？