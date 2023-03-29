經濟部已宣布電價自今年4月起平均每度調漲11%，11%是指住商工等不同部門，一日尖峰、非尖峰，一年夏季、非夏季，各部門用電度數級距等因子，以極盡複雜無意讓用戶知曉如何由多重因子交叉算出的結果。

作為用戶的我們並非絕不能接受電價上漲，如可享受更佳品質的電力供應，仍會咬牙繳費。計程車漲價政府不都如此要求計程車司機與車行嗎？台電雖有民營電廠、實為國營，本質則是獨占，所以不能倒。台電在2022年已虧損2600億，2023第一季尚未結束，即預估將有2800億虧損。對於虧損、政府千篇一律的說詞是國際燃料價格上漲；虧損永遠有國家稅收當靠山，公司治理僅是說說而已吧！

台電雖於多年前開放民營電廠，然這些民營電廠並無法直接輸配電到用戶端、因此須將電賣給台電，真民營、市場通路越短越好，開放民營卻多剝一層皮，這種典型無效率治理是埋下虧損的種子。首先，這些特許式的民營電廠穩賺不賠，由台電的電力交易平台資訊可知，2023年台電購自民營電廠每度電為4.96元，而台電自發電每度為3.75元，以2022年全年電力使用約2834億度計算，台電購入電力占整年電力消費約18%，如這些均由台電自發，則可減少約617億元的虧損，這是無效率治理所反映的第一道虧損。

進而，2022年的總虧損，主要來自81%油煤氣、9%的核能及10%的風、光、水及各式再生能源組成，使得全年2834億度電之需求產生了2000多億元的虧損。如極端全部採用2023年最便宜的核能發電，在2022年每度電價2.7246元下，則有3726億元利潤，當然此種天方夜譚情境不可能發生，如採煤油氣40%、核能40%、各式再生能源20%組合，在化石燃料價格高漲的今天，仍有82億元的利潤。

最後，政府毫無依據與評估，桌上畫畫即決定2025年50%燃氣、30%煤油、20%再生能源，卻沒料到俄烏戰爭及疫情接踵而來，原本逐步被拋棄的煤油氣燃料、鹹魚翻身，價格一直高掛，如因此2023年發電成本維持在台電所預估的高檔，即便調漲11%後的電價，未來一年仍將有3561億元的虧損，電價繼續再漲嗎？

電價的調漲都是為了彌補台電的虧損，當人們必須猜測今天「跳電」是哪一種動物輪值巡邏走過台電地盤，又人們浸泡在更灰矇空氣中、健康深受危害。太陽無日不下山、看天吃飯發電比例日益增加，政府天真認為、未來更高電價人們相信會用於溫室氣體減量？

（作者為國立台灣大學農業經濟學系教授）