民進黨政府執政的最大特色之一，是很會說但卻做不好，重文宣卻輕執行；也就是解釋政策的能力一直遠高於解決問題的實力。近期台灣各地的缺蛋問題充分反映出，農政單位辯解的能力遠遠高過解決問題的行動力。這凸顯了政府無能、官員失職的嚴重困境！

但是迄今為止，無論行政院的指揮體系、立法院的監督機制，或監察院的究責職能，均未發揮應有的功能，這顯然不是一個善治（good governance）型的政府，更不是五權分工合作，建立權責相符的績效式政體（merit system）。

至於在外交上連續9國斷交，外交部長卻不必負責，只需歸咎於中共的打壓即可安然無恙，這樣的詭異現象反映出責任政治業已蕩然無存。政府首長只要運用網軍全力打擊反對黨，即可輕鬆卸責，並免於因無能與失職而下台。這真是民主社會的異類！也可說是民進黨政府的非凡成就與另類智慧。

但這樣的執政現象卻是選民縱容的結果，也是反對黨制衡無力、政府官員虛應故事的表彰。我們且以以色列執政黨目前推動的司法改革為例，做一對照。

近期尼坦亞胡總理推動司法改革，準備賦予政府任命法官的權力，並可推翻最高法院的裁決。其結果，內閣成員之一的國防部長加南特公開反對，尼坦亞胡立刻將其解職。但是緊接著，又有3位閣員表示反對，以色列駐紐約的總領事則宣布辭職抗議。接下來，數十萬民眾走上首都特拉維夫的街頭，以示抗爭；而多所大學也宣布罷課，抵制政府的改革政策。這些具體行動充分說明，對於政府的倒行逆施，人民的反制力量與官員的拒絕扈從，以及反對力量的鍥而不捨抗爭到底，都是不可或缺的。但是在台灣，目前卻不具備這樣的條件。

或許有人會質疑，台灣不是曾經有過紅杉軍的倒扁抗議行動嗎？是的，但結果真的成功倒扁嗎？大家不要忘了，阿扁最後執身囹圄，是由於美國主動提供的情資，表明了他的貪腐事實，之後台灣的司法體系才跟進起訴和審判，將其繩之以法。但無奈的事實是，目前阿扁仍然逍遙法外。

這樣的政治現實充分說明，當前的台灣其實是一個行政專制、官員無能、權責失衡的民選式獨裁（electoral autocracy）政體，而所謂的分權制衡、善治政府與績效政治，全都淪為空談。或許在若干年後，執政者的貪腐劣跡終將水落石出，再現天日，並受到應有的制裁。但至少在現階段，仍然只是維持口頭上的民主。

換言之，只要政府宣傳得宜，堅持空口說白話；並配合網軍縱橫媒體、橫行天下，狠狠打擊異己，許多選民還是會繼續支持執政者，直到腐朽至極，魚爛而亡，方才幡然醒悟：原來這只是一場民選政治的遊戲！