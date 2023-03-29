一隻狒狒的死亡，竟激起網路紛紛議論的波瀾，甚至連雙英訪中美的聲量，都幾乎為之所掩蓋，這不免令人納悶，究竟其中暗藏了多少不為人所知，或者潛藏於社會大眾心中始終糾結未清的問題？

台灣的「動保」觀念，即使在諸多保護動物協會不斷的呼籲下，似乎有所改善，但實際上卻未必真的如此。台灣民眾以「人」為本位的思考模式，迄今仍是主流，我們會對一些與人類相親相近、融洽存在的貓兒、狗兒發揮愛心，因此，一旦發生虐待貓狗的事件，則群起撻伐，幾乎人人都化身成了動保人士。但是，相對於其他的動物，可會一視同仁加以對待？恐怕未必。

人類豢養無害的動物，視其若可親可近的家人，即便明知可能有害，也是常以珍奇的態度豢養，其實都是以自己為本位的思考，一旦愛心退散、好奇心消失，反而成為自己生活中的累贅之時，隨處棄養的事件，就層出而不窮，又有多少人真正關注這個問題？台灣生態環境的破壞，常導因於「外來物種」的「入侵」，而這「入侵」，豈非都是因飼主的「棄養」而產生的嗎？這隻逃脫的狒狒，至今尚查不出究竟是從何處竄逃的，且未有登記，台灣的相關法規形同具文，而民眾的豢養心態，恐怕亦未必是真的「愛護動物」吧？

晉朝周處除三害，殺了南山之虎、北水之蛟，人人稱善，其實虎、蛟自有其生長環境，又何必非除之而後快？原因在於其有害於人；故周處自以為是英雄除害，立了大功；可其害既除，周處的禍害，才又被人記起，見其未死，鄉人自不免大失其所望。雖是都有害於人，卻會以對群眾影響的急迫性區別其等級，這就是純粹就「人」的本位加以思考的慣性，而真正具有危害性的，卻正是這種觀念。

狒狒通常以蔬果為食，偶食生肉，圈養籠內，供人觀賞，按時提供食物，不但不會對人類造成傷害，甚至可以提供人類所需的賞玩的娛樂；可一旦掙脫牢籠，人類感受到其「可能」的威脅，而未必真正的傷到人，為防「萬一」起見，當然必須加以「圍捕」，重新施以禁錮，才能確保人類的不至於受到傷害。因此，當消息傳出，社會如臨大敵，偵騎四出，且一再提醒民眾小心提防。當此之時，誰都不會去想到在這樣的氛圍之下，會有誤殺的可能，更沒有任何團體或個人，曾經為其請命過。甚至，有關單位，或自詡具有為民除害功能的獵人也奮勇而出，將狒狒「緝拿歸案」成了全民共識，而有關的官員在捕獲成功之後的擺拍炫耀，豈非就像是周處般的得意洋洋，自以為是英雄？

殺君馬者道旁兒，其實殺死狒狒的，不是官員，不是關門的阿嬤，甚至也不是開槍的獵人，而是社會大眾的舌劍唇槍，說白了，就是社會大眾。

周處除三害，不知道自己才是三害之最，更不知道其之所以為害，是因鄉人皆目其為害。在此，獵人就如周處一樣，殺了狒狒，自以為除害，殊不知反成社會交相指摘的箭靶，這又是怎樣的社會氛圍造成的荒唐劇？

這劇本的荒誕之處，還不僅僅止於此而已。官員在事後的鞠躬致敬，讓我想起楚莊王愛馬薨亡的故事，與其致哀鞠躬，倒不如全台下半旗，轟轟烈烈的將其供祀於忠烈祠，豈不更是隆重？另一個更令人瞠目結舌的，則是許多人假借愛護、悼念之名，發動全面對某個政治人物的攻擊，一隻狒狒之死，引惹出無限政治波濤，這更是以黨為本位的無的之矢了。

（作者為退休大學教授）