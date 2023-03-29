台灣非常關注前總統馬英九訪陸期間會不會說出「中華民國」，以向中共表達「應正視中華民國存在的事實」。其實，作為過去兩岸得以擴大交流之政治基礎的「九二共識」，其核心內涵是雙方都認同「一個中國」，但暫時擱置誰是那個中國的爭議。換言之，兩岸間是以「大陸地區」和「台灣地區」進行交流，雙方雖各自主張自己代表那個「中國」，但也只能對自己內部表達，而不向對方主張或要求對方承認此已同意擱置的主權爭議。

既然對兩岸間的主權爭議先予擱置，就表示中共當然知道中華民國存在的事實，只是雙方目前仍互不承認彼此擁有代表中國的主權。相對來說，依據中華民國憲法暨其增修條文的規定，中華民國也否認中華人民共和國存在的事實。

然而，國民黨為因應台灣內部獨派勢力的壓力，才在「九二共識」的內涵中再強調「一中各表」，用意在於強調堅持中華民國的存在，而並非認同中華人民共和國。相對民進黨只有在面對中共時，才會表現出捍衛中華民國的姿態，用意是要讓國民黨的「一中各表」破功，好讓台灣民眾孕育出「一中一台」的認知。

因此，民進黨當然不會放過馬英九訪陸的機會，要讓他在大陸時是否說出「中華民國」都面臨難處。沒想到，馬英九拜謁中山陵後的致詞，技巧性地既說出了「中華民國」，而為「一中各表」打了一記好擦邊球。

我們留意馬英九在中山陵致詞時成了「讀稿機」，他更把幕僚擬給他是在哪一時間和場合致詞的封面註記，自己念出了「民國112年3月28日，馬英九前總統率馬英九基金會同仁與同學敬謁南京中山陵致詞」，這當然是經過設計的安排。

繼而，馬英九致詞的開頭為「各位同仁、各位同學，國父孫中山先生畢生領導國民革命，……，到今天已經112年了」，故這篇致詞的對象只是訪陸團成員，而非面向在場包括大陸民眾在內的公眾。

因此，儘管馬英九在南京公開表述了與中華民國過去和與現在有關的元素，但由於致詞的對象在形式上是台灣訪問團，故仍然符合「各表」的原則。

馬英九的致詞的內容中，更多表達的是找回在台灣的中華民國也是「中國」的連結。例如，中華民國是「推翻滿清，終結中國四千多年的君主專政」所建立的亞洲第一個民主共和國，表示中華民國繼承了滿清所代表的「中國」。

尤其，馬英九表達了「兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫」的「兩岸一家親」認同，且強調「和平奮鬥、振興中華」是「兩岸中國人」不可迴避的責任等，既表達了台灣和大陸同屬一中的兩岸法理現狀，也隱喻兩岸應共同追求民族復興與國家統一。是故，馬英九在大陸的「一中各表」可謂達陣。

（作者為世新大學兼任副教授）