戰爭這個議題曾經在台灣熱門過。例如中華民國退出聯合國、與美國斷交的時候，曾有人擔心戰爭將至而離開台灣。後來戰爭沒有來，而且台幣在斷交的6年後，隨著貿易順差快速擴大以及來自美國的壓力，升值了3成，使得當初變賣台幣資產而去換美元的人蒙受損失。

在1994年李登輝執政時代，坊間曾經有一本書《一九九五閏八月》，預測大陸將在1995年攻台，據說出版後3個月內就賣出了15萬本。後來因為李登輝訪美、台灣舉行總統直選等因素，1996年確實曾經發生共軍飛彈演習事件，俗稱台海飛彈危機，但也沒有演變為戰爭。

在2023年的現在，為什麼又開始出現對於台海發生戰爭的討論，而且愈來愈熱烈？會不會像前兩次一樣，只是擔心而已，沒有成為事實？還是，這次不一樣，是真的需要擔心？我們希望這次只是擔心，一樣不至於成為事實。但分析起來，這次的確有一個重大的不同，值得我們的注意。最大的不同，就是美國和中華人民共和國的關係改變了。

1979年台美斷交的時刻，是美國聯中抗俄的美中關係蜜月期，當時美國不可能希望台海發生戰爭，也與中華人民共和國有足夠的溝通管道，可以化解可能出現的有關於台灣的爭執。

1995年也一樣。當時當政的柯林頓，無意改變與中國大陸的基本關係，甚至還在任期的後面，同意中國大陸加入世界貿易組織（WTO），讓大陸的經濟融入世界市場。當時美國對中政策的主流思潮，是「接觸」，希望透過更多的政治、軍事、學術、投資、貿易等接觸和交流，促成中國大陸在體制上產生改變，從而和西方更像或至少更友善。

到了今日，情況完全不同。美國民間眼看著許多製造業的工廠倒閉了，工人被迫轉業，接受比較低的薪水，生活水準下降，開始反全球化，連帶也對中國大陸這個世界工廠開始反感。在民粹政治下，政治人物當然跟著反中，後來連知識份子也開始反中。

美國哈佛大學艾利森教授在其2018年《注定一戰？》一書中說，美國面對中國崛起可能採取四種選擇，一是「調適」，也就是逐漸接受；二是「顛覆破壞」：支持西藏和台灣獨立，進行網路滲透並發布敵意內容，美國軍隊…訓練…分離主義者，試圖造成中國內亂；三是「探判尋求緩和」；四是「重新定義大國關係」。

我們不知道美國最後會做哪一個選擇，不過，從現在的趨勢看來，走第二條路（代理戰爭）的可能性不能被排除，而且好像愈來愈明顯。走第一條路不可能，完全不符合美國當前民粹反中的熱潮；走第三條路和第四條路都不容易，也不完全符合美國當前民意。反中不是美國前總統川普的專利，現在已經成為共和黨和民主黨的兩黨共識。

美國國會在2022年年底通過了《2023國防授權法》，授權美國國務院可於2023至2027年，透過外國軍事融資計畫，每年提供台灣20億美元「無償軍援」，並要求政府加速處理對台軍售，並制定訓練計畫幫助台灣提升戰力。

新一屆的美國國會，反中的趨勢更加熱烈。聯邦眾議院2023年3月22日以404票贊成、7票反對的壓倒性票數，通過由共和黨籍眾院外委會副主席華格納2月24日領銜提出的「台灣保證實施法案」。這個立法草案「要求美國國務卿定期檢視對台交往準則，確保準則有助深化及強化美台雙邊關係，同時尋求廢除美台交往自我限制的機會。」用白話來說，就是要恢復官方交往。

美國也加強對台軍售，包含去年年底宣布將售台包含火山車載布雷系統的軍備，價值1.8億美金。已故學者朱雲漢在2023年年初一文中指出：「最近一條驚悚的軍購新聞，讓我們驚覺到美國正準備將台灣烏克蘭化…美宣布對台軍售14套M136『火山』車載布雷系統，可在10分鐘內埋下13440顆地雷。」

如果美國要帶頭往對抗的方向衝撞，台灣應該怎麼辦？可以選擇加碼，端出更大更多的刺激；也可以選擇冷靜，尋求美國較理性意見領袖發出聲音，扮演冷卻的角色。台灣人民的覺醒，恐怕是首要的；沒有這個，台灣人民不會有自主性，那其他都不會有。

（作者為東吳大學講座教授、前行政院政務委員）