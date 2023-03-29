總統蔡英文29日出發前往中美洲，不料，就在出發前夕，本來預定由美國國務院亞太助卿康達針對蔡英文過境對記者進行「台灣總統過境美國」簡報，卻在開始前23分鐘突然取消，這是過去從未發生過的事，令外界十分託異。

據彭博資訊報導，白宮國家安全顧問蘇利文上周與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅進行通話，這是王毅升任此職以來，第一次與蘇利文通話，外界猜測與安排習近平和拜登視訊對話有關。而原訂由康達進行的蔡英文過境簡報記者會臨時叫停，是否與王蘇通話相關，讓人頗為好奇。

畢竟一旦舉行記者會，勢必會有記者詢問蘇利文與王毅的通話內容，康達的回應不論立場是軟是硬，都難免會有後遺症；又或者是中美間達成了某些共識，因此美方取消了簡報記者會。

蔡英文此次目的地雖是瓜地馬拉及貝里斯兩友邦國家，但重點是過境美國紐約和洛杉磯。外界關注她會在過境美國時與哪些人見面。目前傳出可能會見聯邦眾議院議長麥卡錫；至於在哈德遜研究所領取「全球領導力獎」時，會不會與現任該研究所研究員的前國務卿蓬佩奧碰面，則還未知。

目前看來，蔡英文此行會碰面的美方政治人物均為在野的共和黨人，白宮國安會戰略溝通協調官柯比也強調，此次蔡英文過境美國僅是私人行程，並非官式訪問，美國沒有計畫派出官員與蔡英文總統會晤。

蔡英文此次出訪前，宏都拉斯突然宣布與我斷交，旋即與對岸建交，如今又遇過境簡報喊卡，顯示老美態度相當謹慎，未來過境行程是否還會出現縮水，值得高度關注。