3月10日一隻不知從何處來、不知其名的東非狒狒，出現在桃園平鎮，經歷了18天的流浪後死於獵槍。但事情並未因此告一段落，不但社會一片譁然，乃至於哀傷、憤怒，甚至很快引發政壇大亂鬥，連向來動作慢半拍的監察院也很快軋上一角，立刻表示要追查。

綠營見獵心喜 農委會納涼

狒狒死了，相關爭議愈演愈烈。最關鍵的一點是，究竟那位開槍射殺狒狒的林姓獵人是誰找來的、又是誰下令他可以開槍的？各方全力撇清責任，讓整起事件陷入了各說各話的羅生門。桃園市、新竹縣政府和六福村都表示不認識這名林姓獵人；農委會林務局的聲明更妙，直接表示該局「僅基於野保法中央主管機關的立場，提供必要的諮詢協助」，但「本局或林管處皆未曾派員至現場參與圍捕」，意思就是說，這隻狒狒發生什麼事，通通跟該局無關。

或許這就是問題的癥結所在。在處理脫逃狒狒的整個過程中，農委會一直像個局外人，僅扮演「協助提供幾個相關團隊聯絡資訊」的角色，再無其他。

因為桃竹相距很近，所以2個地政府組成了專案平台，而身為民間單位的六福村雖表示這隻狒狒並非來自該園區，但因他們有飼養類似的動物，且有熟悉動物習性的獸醫，也加入了追捕小組，再加上動保人士等，這支跨縣市、混雜官方和民間的追捕小組，顯然需要權責相符、高於地方階層的領導者，才能進行必要的指揮協調工作。尤其是到了圍捕現場，什麼時候該做什麼動作，總要有人下達指令，否則不但會亂成一團，甚至可能造成危險。而從林姓獵人稱，是六福村一位年輕人說可以開槍，他就開槍了，可以看出現場確實沒有真正負責的人。射殺一隻保育類動物是何等大事，怎麼可能是由一個民間生態遊樂園不知名的人士下令？這實在是太草率、太荒謬了！

如此震驚社會的事件發生後，只有桃園市長張善政明確表示責無旁貸，將依法懲處。然而，由於事情發生在國民黨執政的桃園市，民進黨「見獵心喜」，綠營政治人物、親綠媒體和名嘴，連日來重炮猛轟張善政，刻意將他打成十惡不赦的大壞蛋。

平心而論，桃園相關官員的「擺拍」行為確實不當，應該接受必要的懲處。然而，整個追捕過程中，費盡心力、憚精竭慮、還要擔心狒狒闖入民宅傷害居民的也是桃園市政府，而農委會卻什麼責任也沒有，這公平嗎、合理嗎？

重大案件不查 監察院跟風

在狒狒流亡的18天裡，身為中央主管機關的農委會，有沒有負起督導整個作業的責任、有沒有針對保育動物脫逃追捕處理的SOP？以及，這隻狒狒到底來自何方、台灣野生動物進口及飼養的情況、是否還有其他野生動物可能再次演出大逃亡？甚至，此一事件曝露出國人動保意識不足，亟待強化相關教育等等，農委會該釐清的責任、該做的事還有很多，不要一直躲在地方政府的後面納涼。

至於忙不迭地表示要調查狒狒案的監察院，更是顯露出罕見的積極性，令人嘆為觀止。事實上，監察院現在手上該調查的案子不少，如高端疫苗採購案在2021年6月18日被監察院列為「重大特殊案件」，最晚須在今年1月18日做出調查報告，如今2個多月過去了，報告呢？

又如，為了要了解包括曾引發外界高度關注的桃園八德運動中心羽球場天花板塌落案，監察院日前約詢張善政。張善政既是桃園市長自有責任應詢，但監察院如果真要了解此案，不是更應該約談前桃園市長鄭文燦嗎？畢竟這些工程都是在他任內發包、驗收的！不約詢鄭卻要張說明，這不是擺明了就是要整張善政？如今又光速調查狒狒案，監察院用心為何，路人皆知。

狒狒意外死亡是一樁令人痛心的悲劇，民進黨政府不就野生動物的飼養與保護進行檢討、改進，卻趁機進行政治操作，打擊不同政黨的政治人物，輕放中央行政機關，如此雙標不但無助於解決問題，更掀起不必要的對立咒罵。一隻狒狒之死，的確照見了官場的荒謬。