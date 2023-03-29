宏都拉斯3月25日宣布與我斷交。蔡總統隨即發表制式談話，將外交上的挫敗完全歸罪於中共打壓。言談之間，絲毫看不出愧對國人的意味。3月29日又如期出訪中美洲僅存為數不多的邦交國瓜地馬拉與貝里斯。

蔡總統對於斷交無懼無畏，恐怕是基於以下幾項因素。

第一，台灣有大量民眾對於外交事務不感興趣，對於我邦交國也無好感。因此每逢邦交國與我斷交，總有人認為如此正好為政府省錢。蔡總統最重視的是選票，只要選票不會流失，斷交與否根本無關緊要。

第二，開發中國家政府如果施政不得民心，往往會引發政變。但是台灣人民十分守法而且認命，因此不會發動政變。

第三，我國僅存的邦交國中，有若干國家依賴美國生存，如同美國的海外屬地。這些國家不能也不敢脫離美國的掌控。蔡總統只要對美國忠心不二，言聽計從，讓兩岸關係走上不歸路。美國一定會幫我保住這些邦交國。

有了以上的體認，蔡總統當然可以放心地踏上出訪旅程。敬祝蔡總統旅途愉快，平安返國，繼續帶領台灣人民在墜崖之路上前進。

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