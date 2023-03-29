聯合國大會通過《消除對婦女一切形式歧視公約》（CEDAW）的主文，其實還沒提到女同性戀者、男同性戀者或性少數群體，但自 2015 年以來，在 CEDAW 委員會給各國的審查後結論性意見與建議中，關於性取向(sexual orientation)和性別認同(gender identity) 議題的文字就佔了58%，以要求各國政府推進 LGBT+運動。但是這些建議 皆超出了CEDAW委員會被授權的範圍。因為聯合國至今都還對這些詞語 定義不明。

臉書說人有58種不同的性別，BBC又說有多達100種。究竟這種由自己主觀認知而決定的性別有多少種?而我們的政府決定要採用的性別又有多少種?許多性別是在之後發展出來的一般性建議中，才創造出的「新人權」保護類別，事實上這些類別也還未得到締約國的普遍支持，因為頗具爭議，甚至，去年聯合國大會有超過 60 個會員國發表數十份聲明直接表達反對。

反觀我國，在 2017 年《兩公約》第二次國家報告國際審查會議結論性 意見與建議中，「審查委員會樂見政府……提升對於多元性別的認識。在跨性別者方面，委員會建議政府以法律明文承認跨性別者自由選擇的性別認同，不受非必要的限制。」(第72點)在這樣的脈絡之下來看我國人權行動計畫，不得不嚴肅提出幾個問題：

首先，一些用藥調查顯示，在常用的處方藥中，男女使用的比例有所不同。在使用相同藥劑的情況下，男女產生的效果不同，造成副作用的可能性也不同。有些疾病種類也有男女差異。另外，現代醫學也有研究提醒，目前藥物研究還是以男性為主流，女性因有其週期性是更加複雜的，極須加以研究，好能建立女性用藥的知識體系，即對於婦女不同時期、藥效、副作用等等的研究與統計。然而，我國2021年，已經有第一位免術換證的跨性別者，也就是「有男性生殖器的女性」，不知道他的醫療和用藥的健保紀錄會建置在哪一個性別類別?未來如果承認更多這樣的跨性別女性，衛福部要如何在不歧視他們的情況下，同時確保用藥的紀錄、統計、分析能反應真實的生理情況，不致因為混淆而影響生理女的女性的用藥安全與有效性?否則未來不僅可能會出現女性患有攝護腺炎的醫療紀錄(攝護腺是生理男性特有的一種腺體，生理女性體內沒有)，還會在其他疾病或保健方面，因混淆了生理女的女性用藥統計分析，進而影響全國婦女的用藥安全與有效性。

其次，跨性別又分出各式各樣的非二元性別者，不知道衛福部要如何既真誠地不歧視這些「不同的」性別，又維護全民，尤其是我們生理女的女性的用藥安全和有效性?

再者，若我們國家要將醫療用藥紀錄的建置架構多元性別化，預計經費會增加多少倍?

如果面對上述的提問，我們國家尚未有完善的規劃與應對之道，只是為了博取國際眼球而一味地附和，不顧及將帶來的後果，那麼，受害的將會是全國的女性同胞。

是故，婦女健康不該被無情犧牲，婦女醫藥安全和有效性當受保障!目前的國家人權行動計畫務必要暫緩實施，重新檢討。（作者為婦女維護生命協會理事）

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