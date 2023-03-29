日前馬英九開啟他人生中的首次大陸之行，不少分析人士認為，隨著馬英九抵達大陸，將會極大促進兩岸交流交往，推進兩岸和平發展，雖然現在馬英九並沒有任何職務，這次的行程也只是民間性質，但畢竟曾任8年中華民國總統，締造過兩岸「大交流、大合作、大發展」的黃金時期，而且在台灣政壇創下空前絕後，從無敗績的完勝紀錄，仍然具有一定程度的政治份量。

馬英九這次前往大陸的行程並不順遂，在到達機場準備登機時，遭遇了綠營台獨基本教義派的阻撓，馬英九念茲在茲的都是兩岸共同努力追求和平，他期許透過年輕人互動，改善兩岸現在的氛圍，讓和平快到來，此次堪稱世紀和平之旅，卻被綠營頑固台獨份子形容為「投降賣台」，綠媒的報導偏酸狹礙，並且出現率極少、版面極小，還比不上一隻狒狒竄逃的消息，那麼鋪天蓋地、鉅細靡遺。

說句不客氣的話，如今全面執政的是民進黨，馬英九根本無法插手台灣任何一項「管理眾人之事」與「社會價值的權威性分配」，能夠出賣台灣的也只有民進黨，而民進黨也正在毫不客氣的出賣台灣！

之前即傳出，美國政府以送綠卡的獎勵方式，正在把大量的台積電工程師拉到美國，並且還堂而皇之要求台積電斥資400億美元在美國建造工廠，當時民進黨政府完全就是一副積極配合的態度，其實就是在默許美國拆解台積電、重構「美積電」，這已經造成了台灣技術人才和經濟財富大量流失。

隨後蔡政府還計畫推出新的《全民防衛動員準備法》，要將16歲以上的高中生列名造冊，參加軍事訓練，當時就有不少專家學者認為，民進黨政府要推出的這個法案，只是把名稱進行了美化，直白來說就是在提前做好和解放軍進行「焦土作戰」的準備，更是抱著為美國打代理人戰爭，展現出不惜浴血奮戰的忠誠，想以此來博得美國的讚賞，幾乎可以說是在照搬「烏克蘭模式」。

民進黨政府的這些做法，無一不是出賣台灣的鐵證，明明和大陸可以用和平協商的方式來解決問題，卻還是要強行製造對立，不僅讓台灣民眾陷入戰爭邊緣的危險當中，還任由台灣寶貴資源流向美國。

而反觀大陸，不僅對馬英九訪問極為重視，派出了國台辦副主任到機場迎接，多年來更是對台灣持續釋放著友善信號，用積極忍讓的態度來緩和兩岸的矛盾，並且在經濟上也推出了許多面向台灣的優惠政策，可以說大陸一直在不遺餘力維護兩岸和平關係，所以馬英九這次的大陸行，也算是一種別具意義的回應。

當然這種局面是民進黨非常不願意看到的場景，因為一旦兩岸走向和平發展，民進黨此前的所作所為不僅會讓他變成跳樑小丑，也害怕被秋後算帳。台灣民眾已經認識到了大勢所趨，兩岸和平共處也迎來了最好時機。（作者為台灣青年聯合會理事長）

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