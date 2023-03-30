二戰給日本本土帶來毀滅性的打擊，據美國戰略調查團的報告《戰略轟炸對日本經濟的效果》中的描述：「到1945年8月，日本的戰爭經濟已經破產。」；國內大米和魚類供應也嚴重不足，不法商販趁機哄抬黑市物價，通貨膨脹十分嚴重。日本投降的時候，戰時經濟已經崩潰，戰後最初的幾年，經濟是極度混亂的時期。

原子彈爆炸後，受難的廣島居民。（圖：澳洲軍事博物館／炳文提供）

原子彈爆炸後，受難的廣島居民，但由於輻射的傷害，大部分的倖存者也在倖存幾天後相繼離世。（圖：澳洲軍事博物館／炳文提供）

1945年為了避免即將到來的冬天的飢餓，東京的日本人利用商業結構所在的土地種植糧食，這將幫助他們度過即將到來的冬天。（圖：NARA／炳文提供）

戰後日本東喜市村落一景。（圖：NARA／炳文提供）

●1946年日本缺糧的情形

在太平洋戰爭的最後兩年，日本國內糧食的產量下降了約26%。食品學者奧村綾尾回憶了糧食危機對農村地區的影響，他說：從1944年起，即使在農村，當地學校的運動場也被改造成紅薯田。我們吃掉了甘藷植物的每一部分，從葉子到葉尖根……對於蛋白質，我們吃的是甲蟲、甲蟲幼蟲和我們在根部發現的其他昆蟲。

1945年，日本城市居民，利用廢墟種植糧食充饑。（圖：NARA／炳文提供）

1945年日本城市遭轟炸後的廢墟。（圖：NARA／炳文提供）

【日據時期，台灣稻米產量的30％輸往日本，但人均日攝熱量卻遠低於日人】 戰前，由於日人的喜愛，台灣每年大量輸日蓬萊米，平均占全台稻米總產量的30％；糧食的缺口，則由東南亞暹羅、緬甸等地進口較低檔的食米。而台灣居民每日所分配到的糧食，卻比日本全國平均少了30％；後期，唯有加入皇民化改姓的行列，台灣人才可以配給到和日本公民一樣的份量。日本投降後，戰敗的日本無法再從東三省、台灣、朝鮮等殖民地或占領地進口糧食；再加上遭遣返歸來為數5、600萬的日軍，日本國內糧食問題變得非常嚴重；除必須繼續實施糧食配給外，即使美軍政府大量進口小麥，也無法滿足日本的基本需求。1946年，日人均配給食物的熱量為 1042卡路里（維基百科）；之後，在美國的大量援助下，於1947年上升到1300卡。但此時的台灣，人均熱量已達到1800卡（當時美國人均為3300卡）。

日本歷史上破天荒之舉，1946年某日，1200名示威人民衝破日本皇宮，要求日皇打開庫存米，供給民眾。（圖／炳文提供）

1945年等待救濟熱食的日童。（圖：UN／炳文提供）

（1945.12.5）如此東京：行政停頓、糧荒嚴重、失業增多。

●日本成飢餓世界

1945.12.5 日本全國飢民代表包圍首相幣原喜重郎官坻，抗議日本行政停頓、糧荒嚴重、失業增多。而各界也認為日本米荒危機為今後數月內所無法避免者。官方預計今年收成較去年減少24%。農民須對政府繳納85%收穫表示不滿，農民以黑市作價予都市居民。

【日本動物園的動物，如獅子、老虎被殺來吃掉了】中華民國駐日本軍事代表團成員的廖季威，還記得戰後的日本糧食缺乏，每人每天供應4 兩大米，飲食店幾乎絕跡 （註：私下買賣食品屬非法），糖果糕點根本沒有。一般做工勞動的日本人的午餐是幾個土豆或一點紅薯，因此，很多日本人都面黃肌瘦，營養不良。公園裡的花圃草坪被用來種蔬菜土豆，動物園的動物，如獅子、老虎等則被殺來吃掉了；盟軍士兵在街上扔下一個煙屁股，立即有日本人搶著去撿。

●日本上千飢民餓斃

根據東京1945.11.1的主要報刊，由於缺乏糧食，戰後日本城市居民已餓死1400餘人。而1945.11.17日本豐野市發生第一次重大的糧食暴動，日本政府公開承認：他們戰後所實施的食物價格管制已完全失敗；造成黑市主宰了市場。該日，數千名群眾衝進了豐野市的麵粉廠，劫走了貨架上的穀物以及其他一切的供應品，第二天1300個暴民搶劫了該市的商店。（New York Times）

【1948.4.2新亞社東京電】一直到 1948年4月，日農林大臣永江在會見美調查團時，還要求美國增加援助日本糧食，使人均日攝熱量從該年的1200卡，提高到戰前的2400卡的水凖。（圖／炳文提供）

1946年7月日本吳市，排隊領取食米的婦女及兒童，戰後日本食米採配給制，該年人均配給熱量為 1042卡路里。在美國的大量援助下，1947年上升到1300卡。而1947年的台灣，人均熱量已達1800卡。（圖：澳洲戰爭紀念館／炳文提供）

（1945.12.23）日本民眾為搶拾美軍垃圾而喪命

一名美國士兵在廣島南部的松山開槍打死了一名日本人。死者是大約1000名平民中的一員。當時他們衝進了一個剛被騰空的營區；去撿拾遺留下來的垃圾。一名美軍警衛向地面開槍警告幾次，當沒有效果時，轉而向暴徒開槍。

（Aug 20,1946）日人拒檢，美軍格殺勿論

美軍駐日第1軍團報告稱，下午一名警衛在柵欄附近看到一名日本人。他大聲叫那人停下來。當日本人開始逃跑時，他開槍打死了他。

中華民國駐日本軍事代表團成員的廖季威，曾經看見美軍軍營附近的木牌上用英文、日文寫著：「凡日本人進入此線以內者，格殺勿論」的告示。

●飢餓、貪腐、黑道和美援，造就了日本拉麵的飲食文化

日本投降後，由於糧食嚴重短缺，占領軍仍然沿用戰時的糧食配給制度。在此措施下，民間食品販賣是被禁令的。但由於糧食配給不足，導致人民必須依賴黑市食物補充熱量。在這些龐大的黑市中，拉麵遂成為日本料理的重要組成部分。

拉麵是在19世紀後期由中國移民引入日本的，最初是由湯麵和中式烤豬肉製成的。1945年12月，日本創下了42年來最差的稻米收成。再加上失去殖民地（台灣、韓國）和海外侵占領土進口的糧食，大米產量大幅減少。面對糧食短缺，美軍除實施食物配給外，並大量進口美國小麥。

由於私下買賣食品仍然是非法的，因此，製作拉麵用的麵粉，透過了貪腐的官僚、警察、黑道，源源不斷地被偷偷從麵粉公司轉移到黑市。當時，90%的街邊攤位都在黑幫的控制下，黑幫向小販勒索保護費。漸漸地，拉麵與城市生活聯繫在一起；在被炸毀的城市裡，擠在屋台周圍的工人階級吃著拉麵。到1945年10月，東京估計有45000個黑市攤位。攤販大都集中在東京阿美橫丁（アメヤ横丁,,Ameyaalley）露天市場。

戰後初期東京拉麵小販的推車。（圖：維基／炳文提供）

販賣拉麵的飲食店。（圖：維基／炳文提供）

圖中美軍憲兵配合著日本警察，正在取締私運食品原料的小商人 。當時製作拉麵用的麵粉，都必須透過貪腐的官僚、警察、黑道，從麵粉公司轉移到黑市。（圖：維基／炳文提供）

【未完待續，炳文專欄每周四刊出】