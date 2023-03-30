蔡英文總統29日出訪中美洲友邦，未料還未出國門，宏都拉斯就搶先與中華民國切斷82年的正式外交關係。蔡總統4月初過境美國紐約和洛杉磯的外交會面，會否節外生枝，仍有待觀察，但更值得重視的是，美國總統拜登的老友陶德，銜命前往宏都拉斯進行最後的折衝，終究無法阻止台宏斷交，不禁讓人質疑，美國在拉丁美洲國家的政治影響力，是否已經回不去了？

從總統府公布蔡總統3月29日到4月7日的「民主夥伴共榮之旅」，只造訪瓜地馬拉和貝里斯，與兩國毗連的宏都拉斯不在其列，就引發各界的議論。如今事與願違，宏國先宣布斷交，一方面使得全民再次注目，是不是我中南美洲友邦得不到自己想要的「金錢外交」，就背信棄義；另一方面，國內輿情不討論向來最熱衷的「過境外交」，蔡總統此行可以會晤到美國多高層級的黨政高層，反而是著眼於台灣今年會不會出現另一波的「斷交潮」。

今年是門羅主義（Monroe Doctrine）200周年，這個美國頗具代表性的外交思維，核心思想就在於，美國政府將拉丁美洲當做是自己的後院。美國既強調不會干預歐洲各國在世界各地的殖民地，也不會介入歐洲的事務；同時更向歐洲國家表明，不要跨越大西洋到美洲，干預美洲的事務，否則美國就會挺身而出，捍衛自己在美洲的政經權益。

200年後的今時今日，對於政治動盪和經濟不振的拉丁美洲國家來說，意識型態的左右對峙，也可以基於發展國家經濟、改善人民生活，而做出必要的妥協。特別是拉丁美洲國家在政治上的粉紅浪潮，近年來已成大勢所趨；從傳統的ABC三強，阿根廷（2019年12月）、巴西（2023年1月）、智利（2022年3月），再加上墨西哥（2018年12月）等四位左派總統在任，可見一斑。以國內生產毛額（GDP）論，巴西1.6兆美元、墨西哥1.3兆、阿根廷4,872億、以及智利3,200億美元的經濟規模，不再只是美國後院，提供勞力、農產與礦產，而是希望從基礎建設做起，進行產業升級，甚至擁抱數位經濟的新時代，而中國大陸「一帶一路」戰略規畫，提供了一個不同於美國的新選擇。

盤點現有的區域經貿體制，美國-墨西哥-加拿大協定（USMCA），是墨西哥獨有的政經資產。1991年創立的所謂「中美洲統合體」，八個成員國家，除了蔡總統此次造訪的瓜地馬拉和貝里斯，還有宏都拉斯、薩爾瓦多、尼加拉瓜、多明尼加、哥斯大黎加、以及巴拿馬。而南美洲最大的區域性貿易協定，「南方共同市場」則有巴西、阿根廷、烏拉圭、以及我友邦巴拉圭。

就「政經難分離，經貿要一體」觀之，台灣要留住瓜地馬拉、貝里斯、巴拉圭等友邦，將面臨很大的考驗。特別是南美洲國家，目前沒有參加「一帶一路」的國家，只有最大國家巴西、與美國外交關係「堅若磐石」的哥倫比亞，還有我國在南美洲的唯一友邦巴拉圭。雖然巴西總統魯拉因感染肺炎，而無法如期在3月26日到30日，前往北京進行國是訪問，但推動巴西與大陸經貿關係之提升，無疑是重作馮婦的魯拉，希望帶領人民「脫貧-轉型-蛻變」的重大政策轉向。

有鑒於中國大陸與東南亞國家在2022年起，正式啟動區域全面經濟夥伴協定（RCEP），區域經貿共存共榮，已經步上正軌，規模之大，自成一格。因此，對於拉丁美洲和非洲的多數國家來說，需要的並不是短期的一次性「補助／援助／投資」，而是中長期的各種建設發展。特別是：交通基建：鐵路（高速鐵路）／公路（高速公路）／機場；水利工程-水壩興建；電信基建／通訊網絡／升級應用；能源轉型-再生能源；如何納入新經濟的應用（人工智慧／數位平台／電動-自動-控制-系統），以提高傳統農業和製造業的效率；乃至於工藝藍領勞工的培訓，科技白領階級的養成，以及人才培育與各方面的互惠交流。

對於土地大小、人口多寡、經濟規模差異很大的拉丁美洲國家來說，不同層次、不同組合、不同時程的發展需求，美國有的是廣大的經貿市場；然而，拜登總統現階段並沒有就「市場准入」和其他的經貿投資，提出比較具體的承諾。對於拉丁美洲國家而言，中國大陸主導RCEP做為成果的檢驗，「一帶一路」如果做得到「因國制宜，因地制宜」，就不需要像東南亞國家需要數十年的整合，成為「量身訂做」版本的發展模式。對於我們的友邦，這有莫大的吸引力，而對於美國而言，則將是前所未有的制度挑戰。