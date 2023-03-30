蔡英文總統已啟程赴中美洲進行友邦訪問，原本打著美國將高規格接待蔡總統過境美國，出發前突然被告知，白宮取消蔡英文過境簡報，同時也界定蔡此行是私人行程，不派官員與蔡會晤。

蔡英文出訪友邦已不是新聞了，取消過境簡報就是大新聞了，已往美國為給蔡過境禮遇，都會給予過境簡報，以示美方給予蔡過境的禮遇，亦可突出美台關係日漸密切。此次突然取消，說穿了，不外是中共的手伸進美國來干預此事，等於是預先示警美國，不可以讓蔡在過境當中，做出超過私人過境的規範。此次美方未安排相關官員做過境的會晤，也是中共抗議下的結果。

上述取消簡報與會晤，在蔡前進友邦前即已發生，不難想見中共對蔡此次過境的在乎與防制逾越相關規範，這表示，美中的爭鬥除了雙方的激鬥之外，也始終離不開對美台間的看管，這也是中共打擊民進黨倚美謀獨的要事，後續的力道與幅度應該會有增無減。

馬英九此次赴大陸祭祖，許多行程被民進黨說什麼矮化、輕蔑、羞辱等等，對照美國取消對蔡英文的過境簡報與未派官員會晤來看，民進黨在笑馬英九被冷落的冷言冷語，我們認為，民進黨應該看看別人，想想自己，有更高明、更稱頭？而美國給予蔡英文的對待，不就是龜笑鱉無尾了嗎？

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