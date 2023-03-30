當前中美關係的確處於低谷，而且科技領域是其中的重要一環。面對來自美西方的脫鉤和挑戰，建議採取以下措施：中美關係的交惡狀態的確給科技合作帶來了一定的挑戰。面對來自美西方的脫鉤和挑戰，我們要雙管齊下，兩手同時抓。

一方面我們一定要繼續保持開放的態度，繼續加強國際合作，絕不可自關國門。近20年來中國的科技領域發展取得了長足的進步，不僅是得益於研發資金與科技人才的投入，也得益於國際共同研究與合作。從日本文部科學省的研究數據中可以看出，各國論文評價排序在前10%以內的論文中，國際共同研究的論文佔比更多，也就是說國際合作所產生的科技成果比國內的成果的質量平均會高一些。中國也不例外、大多數中國高質量論文也得益於國際合作的成果（日本文部科學省·2021）。

中美關係低谷雖然給科技合作帶來了一定的挑戰，但是在全球化時代，科技合作是不可避免的趨勢。為此我們可以通過繼續與西方開展合作交流的同時，第一，積極拓展其他國家的科技合作夥伴，比如韓國、新加坡、以色列等，在與這些國家的科技合作中實現技術的共享和交流。

第二，探索新的科技合作方式。在訪學交流大幅縮減的境況下，我們可以通過線上會議、虛擬實驗室等方式，加強科技交流和合作。第三，我們還可以探索跨國科研項目、聯合實驗室等新的科技合作模式。

另一方面要加強自主創新，盡可能地降低對外部科技的依賴，提高自主創新能力，這是應對脫鉤和挑戰的根本出路。同時，政府可以制定支持自主創新的政策，這不僅包括傳統上的鼓勵企業增加研發投入，加快科技創新進程，也包括鼓勵企業及科研機關為科研人員提供更寬鬆的研究環境。有研究表明對於科研人員而言，提供更寬鬆的研究環境，解決科研問題的願望及滿足感等內在動機比金錢獎勵更重要（長岡·2022）。其次為提高科技成果轉化能力，將科技成果轉化為具有市場價值的產品和服務，提高經濟效益，同時為經濟發展注入新動力。

政府可以出台支持科技成果轉化的政策，引導企業將科技成果轉化為實際生產力。推進知識產權保護，知識產權保護是吸引科技投資的重要因素，也是推動技術進步的關鍵保障。政府應加大對知識產權的保護力度，打擊侵犯知識產權的行為，為科技創新提供穩定的法律保障。

（作者為日本山梨學院大學經營學部準教授）

（本文來源《海外看世界》，授權中時新聞網刊登）

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