前總統馬英九在3月27日，已經開始大陸的行程。總統蔡英文用過境美國當作藉口，她想要的是，在美國東西岸演講，見美國眾議院議長麥卡錫，如果還有更多，當然來者不拒。

蔡英文想要達到的目的，無非是以不存在的台灣國，所謂「台灣總統」的身分跑來跑去。美國官方在提到這件事的時候，也越來越常使用「台灣總統」這個稱呼。

有些人會以為，馬英九去大陸可以舒緩兩岸如此嚴峻的關係。這樣的想法，可能太傻太天真。因為，馬英九去大陸，跟蔡英文與美國要做的事，是兩碼事。只要蔡英文以領導人身分，跟麥卡錫見面。不管是公開見還是私下見，就是踩紅線，兩岸局勢，只會更嚴峻。

美國眾議院議長見蔡英文，是什麼意思呢？當然就是承認台獨，並且鼓勵台獨，這種象徵意義，就是一步步的掏空「一中原則」。我看到大陸學者其實已經說了，大陸看得很清楚，也萬分警惕。

不但台灣想要有政治上的突破，而且美歐各國也希望，能與台灣在「不徹底激怒中國大陸」下，最大的實質合作突破。這是什麼意思呢？就是，美歐各國，明明知道台灣是中國的一部分，明明知道一個中國原則，可是，卻還是要突破底線，要測試中國大陸的忍耐度。

尤其是裴洛西竄訪台灣以後，當美國眾議院議長跑台灣，更是帶動各國採用裴洛西模式，各國政客跑台灣，絡繹不絕，讓台灣忙得不亦樂乎，甚至都來不及接待。就在現在，捷克眾議院議長，就率領了150人的大型訪問團，到台灣來。

大陸第一次把蔡英文訪美，表述成「台獨分裂份子頭目竄美」。也很清楚，蔡英文在美國的發言，會怎樣挑戰「一個中國」的紅線。大陸會沒有反應嗎？而且對所有挑戰「一個中國」原則的各方，大陸會看不清楚嗎？會不反制嗎？會讓台獨傍著美國，一步步完成台獨美夢嗎？怎麼可能。

美國國防部長公開承認，美軍已經到台灣訓練台灣部隊。其實，這根本不是新聞。美軍進入台灣，在台灣軍方，不管事軍備、參謀、部隊的掌控，已經很多年了。但是現在是滲透得更全面，要把台灣軍隊，訓練成聽美國指揮，為美國利益打仗。

台灣打還是不打？怎麼打？不是台灣人決定，而是美國決定。台灣人根本不想打仗。可是，美國不准你放下武器，美國不准台灣跟大陸和談，關鍵在這裡。

統一是台灣唯一的出路，也是最好的出路，美國怎麼會讓兩岸統一？當然會竭盡全力，把台灣變成美國的傀儡，把台灣塑造成一個怪物。有時候把台灣照「國家」的規格打扮，但台灣明明不是，沒關係，只要遠遠看起來三分像，能夠混淆視聽，以假亂真，就達到美國的目的。

只有在中國統一之後，美國才會稍微收斂。可是你看，即使香港回歸了，美國還是鑽空子，在香港搞事情。所以，美國不會放棄任何可以傷害中國的事。大陸很清楚，主動權會抓在自己手裡，中國必定統一。

（作者為作家）

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