針對中華民國前總統馬英九訪問中國大陸，新華社報導直稱「馬英九」三個字，連「先生」兩字都不用。對此，陸委會主委邱太三見獵心喜地在網媒訪問時表示，確實讓人有點訝異，「再怎麼樣禮貌上至少也要稱先生，馬總統的忍受力也滿高的」云云。坦白說，邱太三真的實在是太過客氣了，真要比誰的「忍受力」更高、更令人搖頭三嘆的話，那麼，蔡總統所領導下的「中華民國台灣」，才更是有過之而無不及。

綠營刻意比較2005年前副總統連戰卸任後訪問中國大陸，當時，中共派出國台辦主任陳雲林接機，並鋪上紅地毯歡迎；馬英九前總統則是率團抵達上海浦東機場時，中共方面僅派出國台辦副主任陳元豐等人接機，且未鋪上紅地毯歡迎，更無高級專車接送馬英九，甚且只派普通小巴將一群人載走。

邱太三認為，派去接機馬英九的層級確實不太適當，讓人感到遺憾，畢竟馬英九還是有前總統身分，對岸應該還是要給他一定程度上的禮遇，並顧及台灣這邊的觀感上反應才對。

邱太三不講還好，一講就立刻漏氣。馬英九此行刻意低調，行前記者會便表達「客隨主便」的禮貌，民進黨偏想要大作政治文章。別忘了，前不久才在帛琉所舉行的國際海洋會議，就在邦交國的地盤上，沒想到，「中華民國」就在真朋友美國的要求下「忍辱消失」，試問，蔡政府的忍受力是不是更高明？蔡英文訪美過境紐約被國務院突然取消過境簡報，美國對台灣現任總統的禮遇又在哪裡？應該是蔡總統的忍辱功力更高吧！

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