蔡英文以過境之名前往美國了，但這是相當奇怪的一趟旅程，很可能根本沒有達到目的，甚至造成反效果。

首先，與馬英九不同，蔡英文是現任國家元首，出訪花的每一毛錢，都是公帑，而不是她的私房錢，所以，每一趟行程都應該要去的有意義，而不是為了個人的面子而去，更不應該為了去而去。

看看這次蔡英文整個出訪的行程，3月29日從台灣啟程、30日於紐約參加華府智庫「哈德遜研究所」贊助的活動演講，並接受該智庫頒發「全球領導力獎」。4月1日抵達瓜地馬拉參訪3天；4月3日抵達貝里斯訪問。4月5日上午抵達美國洛杉磯，擬在此會晤美國眾議院議長麥卡錫，並在雷根圖書館發表演說，之後於4月7日返抵台灣，全程共10天9夜。名義上去美國只是過境，實際上待的時間可不算短。

然而蔡英文獲得的是美方什麼待遇呢？就在蔡英文出發前夕，美國國務院亞太助卿康達臨時延後針對蔡英文的過境簡報；白宮國安會戰略溝通協調官柯比則表示，美國政府官員沒有計畫要和蔡英文碰面。

對此民進黨立委趙天麟指出，蔡此行沒有美方官員會晤，並非先例，主因是本次是「過境」性質而非正式「訪美」，沒有降格的問題，「台美是真友誼、不須緊張」。

然而果真如此嗎？真正的過境，不就是應該在機場或旅館逗留，怎麼會去程回程都跑去演講？更別說過往我方總統過境，駐美處和各駐地管處都會安排州長、市長和參眾議員會晤，然而根據聯合新聞網報導，至今尚未敲定紐約市市長亞當斯和紐約州長霍楚的行程，台灣正努力邀請康乃狄克州長拉蒙或新澤西州州長墨菲。

如果蔡英文這樣花大錢去美國老半天，結果一位現任官員都沒見到，只見到作為民意代表的麥卡錫，那意義何在？

不僅如此，根據媒體《新頭殼》在2020年的報導，美國雜誌《The American Prospect》揭露台灣政府投入大量資金資助5家美國智庫，而這5家美國智庫也相繼發表文章及敦促美國政府加強與台灣的政治、貿易、軍售關係，其中一家，就是蔡英文本次將前往演講的哈德遜研究所。而當時外交部的回應，並未否認美方報導，坦白說，台灣與美國的多家智庫有合作關係，只是宣稱該篇文章內容具有高度針對性、觀點偏狹，忽略其他政府或機構也會補助智庫撰擬政策性報告及辦理研討會。

問題來了，假如平時我們的政府就花錢給這些美國智庫，如今去美國，獲得該智庫頒發的獎項，不是一件理所當然的事嗎？這樣算哪門子的外交突破呢？真正要做的，應該是要獲得沒有拿錢的美方單位的認同，而不是用這種方式製造好像廣受認同的表象。

民進黨執政之後，外交預算連年暴增，從2016年的224億元新台幣，增加到2023年的301億元新台幣，換來的是什麼？換來的是，在邦交國方面，由22個掉到只剩13個，不足原本的6成；對非邦交國，日本核食開放了，依然進不去CPTPP，美國萊豬開放了，換來的是美國人強迫台灣延長兵役、買布雷車，但真正需要的先進戰機戰艦依然不賣給我們，錢越花越多，卻一直都沒有達到追求的目標，難道就因為這些不是蔡英文、吳釗燮自己的錢，所以他們就可以這樣拚命亂花不講究效益嗎？

按照英系民進黨立委羅致政的說法，本次蔡英文出訪有2個重要意義，首先是鞏固邦誼，再來就是過境美國，民進黨國際部主任暨發言人謝佩芬則表示，蔡英文這趟主要的目的就是深化跟民主友邦之間的情誼，而過程中過境美國紐約與洛杉磯，則是凸顯台美邦誼堅若磐石。

如果搞了半天，過境時獲得的待遇比之前明顯降低，那這趟出訪的兩大目的之一，不僅沒有達成，豈不還造成了反效果？民進黨執政後，採取一面倒的親美政策，為此不惜配合美國放任兩岸關係日趨緊張。但如果搞了半天，美國是用這種態度對待我們，就說明了美國只是把台灣當成工具人，有需要時利用，沒需要時隨時可以犧牲，那麼我們的外交政策還能不調整嗎？再不調整，哪天再度被美國出賣了，都還沒有知覺怎麼辦？

（作者為新黨輿情中心主任）

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