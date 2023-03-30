Yahoo有則新聞「繼毒豬核食之後，豬瘟狂牛襲台」，引起我的注意，內容提到台灣為加入CPTPP，悄悄開放日本熟豬肉，以及加拿大全齡牛，繼美豬與全齡美牛開放後，民進黨政府又一次犧牲食安換取虛幻的「走向世界」。

這是假新聞嗎？我查了一下官方公開資料，覺得此傳言或並非完全無的放矢，值得一提。

我一向主張，台灣進不了CPTPP，因為中國大陸也在爭取，而該協議所有成員都要同意方能入夥，台灣沒有機會。簡言之，若得二擇一，CPTPP可以沒有台灣，但不能沒有中國大陸，當然也可能兩岸都進不了這扇門，但沒有中國市場，CPTPP是自我弱化，中國大可找其中幾個成員另外簽一個同等質量的協議，吸引力必然比沒有中國的CPTPP更強。

在機會渺茫的狀況下，台灣所有的預先讓利都將打水漂，得不償失。

該報導的故事是這樣的：為了討好CPTPP成員日本，台灣今年開放日本熟豬肉進口，為避免爭議，去年日本先開放了台灣熟禽肉輸入，安排成一個看似對等的經貿互惠。

對等嗎？禽肉不是日本的重點保護的農產品，豬肉才是，即便在CPTPP的降稅要求下，日本對進口豬肉也沒有降成零關稅，以保護本土豬農。若干受保護的農產品被日本稱為「聖域」，綠委蔡易餘在2021年就曾呼籲，CPTPP談判，台灣也要設定自己的「聖域」，如茶，蚵等比較容易受到越南傾銷影響的品項，綠委林岱樺則主張應該保護台灣米。

傳言的證據是衛福部食藥署的一份文件，顯示台南進出口商業工會提出進口申請的官方回覆。按此線索我查了一下衛福部公開資料，今年1月16日確實公布了日本熟豬肉核准輸入措施。

豬肉也是台灣應該保護的品項，因為本土豬肉成本高，不具國際競爭力。事實上，台灣加入WTO時，就設定了14項農產品被歸類為「特別防禦措施種類」，其中就有「豬腹脅肉」(三層肉)，以保護本土豬農。

也就是說，台灣熟禽肉與日本熟豬肉的交換條件其實是不對等的，這是不對等的讓利，而在開放福島核食後，又搞這一齣是否能因此拿到CPTPP門票，當然沒哪個官員敢打包票，我就認為換不到，因為在兩岸都爭取加入後，CPTPP已是政治問題。

民進黨政府應該說明的是，預先開放日本熟豬肉進口，是否代表台灣加入CPTPP後無法保護本土豬農？

除了產業面，還有食安面。日本近年數度發生豬瘟，並於2020年失去世界動物衛生組織(WOAH)認定的「豬瘟清境國」資格，很難賣給歐美，「幸好有台灣」不怕吃毒。

民進黨政府應該說明的是，這是否像開放福島核食一樣，再一次為CPTPP而犧牲台灣食安？表面雖對等，但實質不對等？

加拿大全齡牛的部分，該報導並未出示證據，但具體指控「今年2月1日，行政院經貿談判辦公室召集各部會，商討「台加牛肉協議」，會議敲定放寬加拿大全齡牛肉進口，以獲取2024年CPTPP輪值主席國加拿大的支持」。

若此事屬實，那麼全齡加牛的開放，就是按照全齡美牛開放的模式，再度開了一次惡例。因為近年加拿大屢次發生狂牛症，曾被WOAH提高風險警示。

過往，台灣一向對曾發生狂牛症的地區予以限制，即只開放「30個月年齡以下」的牛肉進口，因為一般牛場出現狂牛症的牛隻年齡約為39個月齡。換言之，開放30個月以上年齡的牛肉，即為開放全年齡牛，代表出口地區無狂牛風險。

加牛的主要競爭對手是美牛，站在加拿大的立場，在美國沒有參與的CPTPP談判裡，要求成員與準成員開放加牛可增加競爭力，如日本，就在CPTPP生效後全面開放加牛。而台灣既然這麼想加入CPTPP，加國當然不會放棄這個機會預先敲開牛肉進口大門，尤其民進黨政府已有「喪權前科」，即開放全年齡美牛輸入。

民進黨在野時抨擊馬英九開放美牛，但馬沒有開放「全齡美牛」。而當時為進入TPP而比照美牛前例開放加牛也有過朝野攻防，綠營抨擊馬政府為經濟利益「拿國人健康當籌碼」，表示堅決反對。

彼時馬政府也只是開放「帶骨加牛」，而非「全齡加牛」(後者風險更高)，若傳言屬實，現在立場倒轉，民進黨政府為加入CPTPP開放得更多，所謂「食安」看起來永遠是「在野觀點」，鬥爭用的。我猜，當初抨擊馬政府的那些政客，醫生，民團，必然不會以同樣標準監督蔡政府。

台灣有9成豬肉供應是本土豬，理應保護本土豬肉。相對地，台灣牛肉供應9成仰賴進口，理應嚴格管控進口牛肉。即便日本也是等到CPTPP生效後才完全解禁加牛，而不是還沒拿到門票就奉送談判籌碼。不過，喪權辱國的惡業，民進黨幹太多了，奴顏卑膝也不差這一樁，但倒霉的是台灣民眾。

民進黨將CPTPP吹捧上天，當然有理由懷疑其為了入夥而「拿國人健康當籌碼」，按往例，這些讓利從未給台灣帶來實質好處，只有在犧牲我方利益之下還打壓反對意見，並用吃奶的力氣吹，吹，吹。（作者為自由撰稿者）

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