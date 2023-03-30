回台兩個月，最大的感覺是，大家對非我族群發生的困難，都是冷感、蔑視、漠視、反對。據我觀察，主要因素是台灣對很多事物、很多人都是採取模糊焦點的做法及說法，始作俑者是媒體及社交媒體，也是為虎作倀者。

本來一個民主社會應有多元的聲音，但是台灣的多元已經達到是非不分的地步，不僅違背事實，而且違背公理正義，就以最近馬英九訪大陸祭祖之旅，反馬人士頻頻質問是否與大陸有暗渡陳倉之事，以馬英九的作風，他絕對是奉公守法、遵行憲法及現行法令的人，所以無此可能性。

馬英九訪問大陸，沒有受到高規格禮遇，大陸只有派國台辦副主任接機，民進黨人士又批評他對中國卑躬屈膝。但是馬英九此行的焦點應該是中華民國卸任領導人在1949年後首次訪問中國大陸，是一個歷史和平之旅，該探討的是，他是否有達到促進和平的歷史任務。

同樣地，蔡英文為鞏固邦交出訪中美洲，過境紐約、洛杉磯，在紐約哈德遜研究所演講，並計畫與眾議院議長麥卡錫及前國務卿蓬佩奧會面，雖然不如前陣子民進黨宣傳的如此盛大，畢竟有出訪比沒出訪好，反蔡人士也不必一味抹酸。

又如王建出來選總統，他參選最主要理念還是支持和平統一，這次總統大選，如果沒有支持統一的聲音，大陸會認為統一無望，有更高機率對台動武。很多人士一味抹紅，認為他與大陸勾結，也有人持陰謀論，認為他期待拖垮國民黨，讓民進黨上台，中國更有理由犯台。

日前來訪的美國前國家安全顧問歐布萊恩，建議效仿中東歐國家，訓練百萬台灣人手持AK-47步槍捍衛家園。AK-47步槍簡單好用，所以是美國大規模槍擊犯的首選，一旦台灣很多人擁有這種槍支，將嚴重破壞台灣社會秩序，乃至破壞台灣的核心價值。而且等於是鼓勵台灣打巷戰，要將台灣打造成第二個烏克蘭。

美國現行策略是用台灣拖垮中國，用烏克蘭拖垮俄羅斯，所以歐布萊恩此建議，是以模糊焦點的方式，掩飾美國犧牲台灣，拖垮中國的意圖。而蔡英文還頒授「特種大綬景星勳章」給他，表彰他對台美關係的貢獻。

在社會上模糊焦點的事件不勝枚舉，例如兩位高階女性都各有專業，但在彼此競爭的行業裡，媒體典型會下如此標題：「兩個女人的戰爭」。媒體應該鼓勵女性鍛煉自己專業技能，如此標題扼殺了女人的成長。男人世界處處都是競爭叢林，世人及媒體從來不說這是「兩個男人戰爭」。

又如立委高嘉瑜被男友林秉樞毆打事件裡，雖然很多人為高嘉瑜打抱不平，但後來媒體挖出她與前男友的事，甚至還挖出高嘉瑜家務不整，這種模糊焦點的報導有些內容甚至極不道德。

因應這個焦點模糊的社會，必須要思慮清明，什麼是核心議題、什麼是次要議題，讓自己的想法、做法乃至價值觀不至於也被模糊，如此才能在充滿雜訊的現代社會生存。

（作者為國際新聞教授、傳記作家）