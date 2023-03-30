前總統馬英九的大陸行順利展開，行程甫進行2天已獲得廣大迴響，高規格、重禮遇的官方接待及民眾熱烈夾道歡迎，讓馬前總統透過媒體即時傳達返台要將陸方的好意完整向台灣人民報告。

另方面，總統蔡英文正率隊出訪外國友邦並規劃將過境美國，對此，台企聯及其台商代表擔憂的發表聲明：「去年8月美眾議院議長裴洛西訪台造成的軒然大波蕩漾未平，今再蓄意的安排恐再造成另一波的衝突。」

民營企業絕對是政治紛爭下首當其衝的受害者，而混沌不明的疫後重建正如火如荼的展開，必須要有穩健的發展條件及成長環境，方能如期如質的執行；大陸方面已表達嚴正立場：「過境美國已是倚美謀獨的挑釁行為，如再與傳言中的麥卡錫會晤，後果將一發不可收拾。」

其實馬前總統與蔡總統的海外之旅，背後都有極其深厚的代表意涵，其共通點均為「積極進取、努力奮鬥」，但蔡總統卻沒有馬前總統揮毫下的和平作為，反觀國民黨年逾來，從副主席夏立言及現任多位立法委員帶頭西進做了許多良好示範，囊括小三通恢復，農漁產品也從遭嚴格抵制下緩和成正常銷售，封閉許久的兩岸關係難得破冰融化，蔡政府應審慎思考任何的公開行動是否會留下無法挽救的後遺症，否則做再多，不單單只是徒勞無功，更是俗稱的「生雞蛋無，拉雞屎多」的愚蠢行徑。

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