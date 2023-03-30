國民黨籍前立委顏寬恒疑似涉及台中市沙鹿區豪宅違建案，檢方諭令千萬元交保，這兩天掀起輿論話題。這麼高的金額，相較於最近幾起重大案件的交保案，法界多認為不符比例原則。由於他剛完成黨內初選登記，外界甚至質疑檢方意圖用「重金交保」帶風向，違反無罪推定，同時還帶有政治色彩。。

這起案件讓人想起不久前引起各界重視的台南市議長賄選案，同樣身為政治人物，台南市議長邱莉莉其所涉犯之行賄罪為最輕本刑3年以上之重罪，經台南地檢署諭令僅以150萬交保。更早之前，立委集體受賄案，時代力量主席徐永明涉嫌貪汙也僅以80萬元交保。反觀顏寬恒依據檢察官目前認定涉犯之罪名為偽造文書及竊占罪，皆屬輕罪，實務上縱遭判刑亦常以易科罰金作結，但檢方要求的交保金額竟高達1000萬元，其比例是否失衡，顯有討論空間。

所謂交保的立意是為避免被告逃亡，以致刑案無法追訴所設的擔保制度。顏寬恒意欲再次投入立委選舉，顯示其對於公共事務抱有一定期待，有此計畫之人，豈可能在他生涯規畫的如此重要之時「逃亡」？

憲法第7條明定：「中華民國人民，無分男女、宗教、種族、階級、黨派，在法律上一律平等。」其本質就是為避免國民因個人之身分地位而受有差別待遇，然在本案中，檢方顯然未將顏寬恒與一般涉犯偽造文書及竊占罪之人為相等對待，反而命其繳交與輕罪顯不成比例之高額保證金，不僅與憲法保障平等權之意旨相違背，更違反比例原則。

確實，本件在各界高度關注下，檢方動輒得咎可以想像，從民眾對恐龍司法官的指責，到國民法官法之推動與施行至今未能有定論。司法專業及民眾的期待之間若發生衝突應如何取捨？「政治正確」雖然是最短效，但事實證明卻是最愚蠢也最傷司法的抉擇。思考該類爭議，或可先摒除個人成見從「無知之幕」角度尋求解方。

「無知之幕」的想法出自於約翰羅爾斯哲學家所寫之《正義論》，羅氏認為人們須處於無知之幕的背後，將關於他人及社會所可能影響人們進行公正選擇的任何事實（例如社會地位、經濟及學歷等）都過濾出去，在這樣「無知之幕」所做出的決策，會是所有人一致認同的選擇，這才是正義的體現。在這樣的脈絡思考顏案，或許能得到一個最接近真實而理性的答案。

憲法第80條明載：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」這是司法人最根本的守則，司法官依「法律」執行職務，就不致遭受外界非議了。

（作者為花蓮律師公會理事）