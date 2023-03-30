在微妙的因緣際會下，前任和現任兩位總統在重疊的時間裡分別出訪，馬英九是前往大陸進行祭祖與青年交流之行，蔡英文則是藉著飛往我中美洲友邦、進入美國做過境之旅。「雙英」一個向西飛，另一個往東飛，美中台三地從官方到民間都在盯著看兩人的表現，說不相互較勁也難。

反諷的是，白宮定調蔡英文的過境是「非官方訪問的私人行程」，代表政府的蔡總統卻被「降格」為私人行程；對比到大陸的馬英九，原本是祭祖的私人行程，卻被看成是政治行程，滿滿的政治宣傳。這難道不是民進黨的自我錯亂？不是美國的打壓台灣嗎？這些矛盾，台灣社會全看在眼裡。

從馬辦宣布要前往大陸祭祖以後，民進黨與綠營側翼便不斷鎖定馬英九是否「敢」在大陸講出「中華民國」這4個字，以便隨時可以嘲諷批判。結果，馬英九顯然是有備而去，在許多場合技巧且明確地說出中華民國，不僅令民進黨難以扭曲汙衊，幾無文章可做，也令藍營振奮不已。

相對來看，蔡總統身為中華民國現任元首，不僅在國內老是以「這個國家」、「中華民國台灣」模糊正式國名，去到美國以後，又「不敢也不願意」明確說出自己是中華民國總統。民進黨與綠營側翼難道只會要求馬總統在大陸喊中華民國，但卻不敢要求蔡總統在美國講自己是中華民國的總統。

此次美國國務院原預定的過境簡報臨時喊卡，大陸當局對蔡總統會晤美眾議院議長麥卡錫，揚言將「堅決回擊」的危機仍未解除；回頭再看馬英九的大陸之行，兩相對照，誰在真正維護國家主權？促進兩岸的和平發展？早已高下立判。