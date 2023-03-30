2月外銷訂單年減18.3％，已連續6個月衰退。合併1-2月金額衰退幅度高達18.8％，為歷年同期次嚴重。經濟部預估3月恐出現連7黑，減幅將進一步擴大，來到-20.2％至-23.4％之間。難堪的外銷訂單數字，反映的不僅是外部需求極為疲軟，也預告惡劣的出口表現。央行公布最新經濟預測，今年成長率從原先預估2.53％下調至2.21％，下修幅度高達0.32個百分點，主要就是出口下滑速度超出預期。

外銷訂單連7黑 陸港最慘

受到出口成長動能大幅放緩影響，廠商紛紛下修資本支出，連帶使得與出口連動性高的民間投資大受打擊。根據央行理監事會後資料，出口與民間投資對經濟的壓抑作用，加總高達0.41％。出口左右台灣經濟命脈，絕非信口之詞。

出口表現不如預期，除了與歐美終端產品需求下滑有關外，兩岸經貿往來動能萎縮更是關鍵。財政部統計指出，出口連6黑期間，每個月都是大陸及香港衰退幅度最大，平均減幅高達23.7％，是排名第二東協的兩倍以上（-10.2％）。2月減幅更超過3成（-30.2％），衰退金額占全球比重74.2％。也就是說，2月出口大幅萎縮，將近四分之三金額歸因大陸及香港。

大陸已全面解封，這個現象不太尋常，背後可能不是單純全球貿易衰退因素。同期間大陸出口平均衰退4％，台灣出口至大陸及香港衰退卻高達23.7％，兩者差距十分懸殊。今年1-2月大陸出口衰退擴大至6.8％，但離台灣對大陸及香港出口減幅31.8％，仍有兩成以上的差距。

這意味台灣這一波出口與外銷訂單嚴重衰退，除了全球大環境不佳之外，兩岸關係緊張，讓台商在陸經營不確定性增加，甚至限縮台商在大陸的發展空間，才是真正主因。特別是在中美對抗升溫、全球供應鏈加速重組的經貿新局下，民進黨政府決定選邊站，一味靠向美方、抗拒與陸方接觸，更是兩岸關係陷入僵局的關鍵所在。而這當然也會對台灣出口大陸，形成極大負面作用，進而衝擊到台灣整體出口。

政府對兩岸關係不作為、甚至反向作為，不僅出口商與深耕大陸台商時有抱怨，台灣民眾也不樂見這樣的發展。日前陸委會公布最新民調，高達83.7％受訪民眾表示，希望兩岸可以在疫後恢復健康有序交流，近8成民眾支持兩岸應該加速重啟兩岸空運及小三通等航線，讓兩岸經貿及人員往來更為便利。

兩岸關係破冰 主流民意

民間希望兩岸多交流，不僅反映在民調上，也表現在實際行動上。最近商總帶團出訪大陸，就是以重啟會談、恢復交流為目標，與陸方溝通協商農漁產品出口及台商在陸權益。緊接著，工總及三三會等工商團體紛紛表示，將在近期組團拜訪北京及上海各地，目的無非都是想為疫後兩岸經貿交流，重新搭建一條便利可行的道路。

民進黨政府傾向經貿靠攏美國，降低對大陸的依賴，但不表示應任由兩岸經貿關係凍結，仍必要傾聽民間的聲音，創造機會讓兩岸破冰。這不只有助台商在陸營運，也有利台灣出口與經濟成長。就如同日前三三會理事長林伯豐對政府的建言：「兩岸經貿是帶動台灣經濟成長最主要的動力來源，兩岸貿易要重回正軌，政府應以具體實際行動來緩和兩岸關係，主動釋出善意。」

自1987年政府開放民眾赴陸探親以來，歷經30多年摸索、互探、融合，兩岸經貿早已形成高度依賴、互利共存關係，這是無法抹滅的事實。密切互動、和平穩定的兩岸關係，不僅攸關兩岸經貿未來，更是台灣經濟增長的保證。近月台灣對大陸及香港出口嚴重衰退，導致整體出口連6黑、經濟成長率持續下修，已證明這樣的推論不假。

超過8成民眾渴望兩岸關係改善、重新恢復人員與經貿交流往來，這是台灣的主流民意。現階段兩岸需要的是更多對話與溝通，而非惡意攻訐與批評。如何在和平、互利的基礎下，善用民間力量、尋求兩岸破冰，進而讓兩岸經濟互利共贏，是主政者無法逃避的課題。