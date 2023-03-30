蔡英文出訪中美洲搶救外交，但蔡政府外交成績不及格，執政7年斷交9個邦交國！友邦僅剩13國，創下史上最低，但蔡政府還是「鴕鳥心態」，每次碰到邦交國拉響斷交警訊，外交部就只會怪罪中國介入，但蔡政府卻不反省自身「金援外交」的政策錯誤。蔡政府近期光在立陶宛就投入10億美金的資源，拉攏立陶宛要設代表處，但此舉動卻引發邦交國巴拉圭的不滿，巴拉圭認為台灣要投入更多資源相挺巴拉圭，而非將有限的資源投入到未邦交國身上，故蔡政府如此資源錯置的作法，也讓台灣極有可能會失去更多邦交國。

現任外交部長吳釗燮更是「斷交部長」，上台4年，斷交7國，任內更無能新增任何邦交國，但吳釗燮卻不用下台，畢竟蔡政府的官員毫無風骨可言，官員不用扛起「責任政治」之擔當。

此次蔡英文出訪，另一個重點就是宣稱要跟美國聯邦眾議院議長麥卡錫在美國會面，這也讓蔡政府又開始大肆宣傳台美的友好，卻忽略麥卡錫長期在兩岸議題上是以激進著稱，諸多批判中國的發言常引發爭議，麥卡錫可說就是台海和平的麻煩製造者。

麥卡錫曾多次公開表示: 「中國是美國面臨的最大地緣政治威脅」，但看看美國近20年來高喊維護世界和平捍衛自由民主，到頭來卻是在世界各國發動一場場的戰爭，從入侵伊拉克到占領阿富汗，美國始終高舉民主自由的大旗，合理化其自身邪惡的戰爭行為，終究是為了實踐美式霸權主義霸凌世界各國，反觀中國長期以來秉持著「和平崛起」之概念，不希望與任何國家有軍事衝突。

美國，就打著「民主」之大旗橫行全球，更將「民主」詮釋權收攏於自身使用，只要聽命於美國就是自由國度，反之就被判定邪惡國度，要被世界各國家經濟制裁，甚至被美國軍事攻擊。近日美國舉辦第二屆「全球民主峰會」，又是拉著夥伴國的背書大會，此峰會雖說要打擊威權，但實際上許多參與國都有侵害人權和言論自由的黑歷史，但拜登政府是卻視而不見。蔡政府也二次獲邀參與其中，但猶記得去年台灣代表唐鳳在視訊發言時，畫面被消失，峰會直接「卡掉」唐鳳發言的畫面，只剩下字卡與聲音。事後美國雖表示是因控制中心出現技術問題，但這無疑就是在找借口，如此盛大的「全球民主峰會」哪有可能出現如此低階的技術錯誤，與會百國代表在發表時都沒有問題，唯獨台灣代表唐鳳被黑畫面？這也再次凸顯拜登政府與蔡政府只是表面上友好。

此外麥卡錫也在2022年發動提案，禁止中國字節跳動公司旗下的短影音平台TikTok在美國本土使用，其理由就是超過1億美國人都在使用TikTok平台，故TikTok平台可能會將用戶們的數據資料回傳給中國， TikTok平台變成是情報收集的工具，但若照美方這樣的神邏輯，是否世界各國都要比照禁止美國的Facebook與Instagram此兩大社群軟體。截至2022年底Facebook在全球擁有近30億的活躍用戶，而旗下另一款平台Instagram也有12.9億的全球用戶，世界各國也該擔心美方拿這兩款軟體成為是間諜工具。

麥卡錫與美國的各項作為就是打著民主反民主，前總統馬英九也多次呼籲蔡政府應主動婉謝日後麥卡錫可能的來訪，但蔡政府在處理兩岸事務上逢中必反，絲毫不見任何談判空間與風控機制，在此呼籲蔡政府應盡速恢復兩岸溝通渠道，並與對岸建立良好互動機制，才能攜手共同因應國際間的快速變局。（作者蔡壁如為前立委員、張凱鈞為民眾黨中央委員）

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