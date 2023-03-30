馬英九訪問大陸，在公開場合喊出了「中華民國」、「前總統」，甚至連「三民主義，五權憲法」，都一併呼出，在大陸那塊土地上，面對早已否認中華民國存在的廣大群眾，敢於突破框架，維繫並延續中華民國政權的道統，不僅讓一路唱衰、巴不得馬英九灰頭土臉的民進黨大驚失色、惶惑難安，更使馬英九始終堅持的「九二共識」尋得了一個新的開展契機。

「九二共識」的解讀，兩岸各有不同，大陸著眼於「一個中國」，而台灣則強調「一中各表」。多年以來，民進黨都以此一名詞為蘇起所創造，並未形成「共識」，且認為已經時過30年，是陳腐而老套的說法，已不適用於今日，更屢以大陸表明不認同「一中各表」為言，斷定其「絕無可能」。事實上，這樣的論述，是明顯存在著盲點的。

首先，在兩岸情勢越來越趨於緊繃，幾至於劍拔弩張，隨時有擦槍走火可能的情況下，只要有任何足以緩解緊張情勢的論述，即便原來並不存在，又何必拘泥於是由誰，或者是何時提出來的？「九二共識」雖由蘇起提出，卻有效保障了兩岸至少8年以上的和諧與共榮，此正如商鞅變法，使秦國一躍而躋升於五霸之列，歷朝歷代的有效興革思潮，豈不都是如此橫空出世，而影響深遠的？但觀其效能如何即可，又何必計較為誰所倡、何時而起的？民進黨如果有能耐，自不妨另外提出更有效的論述，而不是一味為反對而反對。

其次，「一中各表」雖迄今未獲得大陸的認可，卻可以說是對台灣最有利的，既可維護台灣本有的主體性，又保留了彈性的空間，大陸儘管還不能認同，卻不代表不是台灣可以努力爭取的方向。民進黨成天以「國格」為說詞，強調不能「矮化」，事實上，「一中各表」才是真正的「不矮化」、「有國格」，現階段大陸不認同，但未來呢？如果以「九二共識」為基礎，透過各種管道闡說、協調，誰敢說未來就是絕無可能達成「共識」的？既對台灣有利，又豈不是所有不分黨派的政治人物所應努力追求的目標？

馬英九雖然有不少缺點，但其優點則在謹慎小心，一絲不苟，他以民間人士「做客」的姿態訪問大陸，料想也應該知道在「以客為尊」的前提下，大陸方面也應該不至於當面反駁，雖有「偷渡」的嫌疑，卻展現出馬英九睿智的一面，而最重要的是，大陸方面也展示了「容忍」的可能，在重重迷霧掩蓋下的「九二共識」，或許就可以說是獲得了打破黑暗的一道曙光，真正成為兩岸和平的「定海神針」了。

其實，「九二共識」絕對不是沒有「共識」的，其「共識」就在「和平」兩個字上，相信這也是兩岸的人民共同的心願，更是所有的人應該致力以達成的目標。

馬英九訪問大陸的消息，據聞全世界已有134個國家加以報導，透過這些報導，相信全世界都能知悉兩岸人民企盼「和平」的強烈訴求，而這也已由馬英九「和平奮鬥，振興中華」的出訪目的中完全顯示了出來。

（作者為退休大學教授）

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