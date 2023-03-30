在宏都拉斯與我國斷交，邦交國落至13個的歷史新低點時，外交部長吳釗燮提出了「雙重承認」說，似乎是想替我國的外交開創活路，但這完全脫離了國際現實，真正的關鍵在中國大陸的態度，只要大陸不放鬆政策，我們想再多點子、創再多名詞都不管用。

漢賊不兩立 外交定格

以「雙重承認」來處理兩岸問題，並不是新創意。1960年代法國、美國等都曾試圖在聯合國建立雙重代表制，將中華人民共和國納入，同時保留中華民國席位。但當時承認中華民國的國家比承認大陸的多，何況才輸掉內戰敗走台灣10幾年，國家自信心不足，把中共定位為叛亂團體、靠《動員戡亂時期臨時條款》統治台灣的蔣介石政府，只能繼續「漢賊不兩立」。大陸同樣和國民政府勢不兩立，堅持一定要把中華民國趕出聯合國，此議於是作罷。1971年我國被迫退出聯合國後，國際風向丕變，大批國家外交轉向，1979年美國拋棄台灣與大陸建交，則是繼退出聯合國後最沉重的一擊。

堅持「漢賊不兩立」的台灣，往往遭遇的正是「賊立漢不立」，因為兩岸國力差距懸殊。「雙重承認」是蔣經國在1988年1月逝世後，繼任總統的李登輝改走務實外交路線時再度提出的。當年3月研考會主委魏鏞建議仿效西德和南韓，提出「雙重承認」，把國家統一問題和國際承認分開處理。接下來政府積極尋求與大陸的邦交國建交，且不要求對方與大陸斷交，收獲了格瑞那達、賴比瑞亞、貝里斯、賴索托和幾內亞比索的外交承認。但大陸仍不接受，也立即與之斷交，因此除極少數在邦交拉鋸戰時短暫有重疊外，兩岸的「雙重承認」並不曾在國際社會真正實現過。

時至今日，兩岸在政治、經濟、軍事及國際影響力的差距更是巨大，1990年代大陸GDP是台灣的3倍，到了2018年差距已拉到23倍。過去我方可以用金援外交拉攏第三世界國家，如今中國市場商機龐大，援外財力豐厚，是世界第2大經濟體，「一帶一路」的規模台灣根本難望項背。何況大陸在國際間的話語權提升，能斡旋沙烏地阿拉伯和宿敵伊朗建交，領導的上海合作組織、《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）正穩定擴增會員，身為聯合國中擁有否決權的安理會成員，對國際事務頗具影響力，已成為有實力與美國抗衡的重要強權。對很多國家而言，外交承認中國是主流趨勢，少數幾個還與中華民國有邦交的國家，除了梵蒂岡之外，都必須要靠金援才能勉強拉住。

斐濟代表處 難帶風向

但這樣的邦交相當脆弱，很顯然的，兩岸關係與我國的外交處境之間，兩岸關係是上位，當兩岸關係較為緩和時，大陸放手，台灣比較有機會用經援籌碼爭取到邦交；當兩岸緊繃時，台灣就會很深刻感受到外交打壓的痛。民選總統以來，李登輝在任時建立了兩會協商機制，「務實外交」一度讓邦交國數量回升至30國；到了陳水扁執政，邦交國斷了9個；馬英九上任後兩岸和解，雙方有外交休兵的默契，只斷交了1國，台灣還獲邀參加世界衛生組織和國際民航組織大會。蔡英文就任總統至今7年，又斷了9個邦交國，如今全世界只餘下區區13國還承認中華民國。

在這種全面占優勢的情況下，大陸當局有什麼理由要對打壓台灣的國際地位手軟？尤其是台灣當局不斷炒作仇中路線，甘願成為美國抗中的馬前卒，大陸無論是為了消蝕中華民國的主權地位，還是挑戰美國的霸權、反擊美國的壓制，都不可能接受雙重承認。

我國駐斐濟代表處恢復「中華民國（台灣）」之名，並享有外交特權，這當然是重要的外交進展，但要說這是「準外交雙重承認模式」還太早，一是這個「準」字用得有點寬鬆；二是不知此模式在大陸施壓下能維持多久，三是一個斐濟小國，難以在國際社會帶風向。歸根結柢，不能改善上位的兩岸關係，光靠下位的外交遊說和金援籌碼來維持邦交，會非常辛苦吃力，隨時可能崩盤。以我國的國際處境，雙重承認不但遙不可及，也無助外交困境的解決。