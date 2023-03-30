蔡英文總統這次過境美國，從外界開始討論時的極度樂觀，認為可能會訪問華府甚至到美國國會發表演說，到臨行前40分鐘國務院媒體簡報突然喊卡的錯愕譁然，彷彿坐了一趟雲霄飛車。出發前其行程一直都祕而不宣，紐約的行程細節也是在抵達後才公布。為何要搞到如此神祕？

相較以往的6次過境，蔡英文對外發言是最小心翼翼的一次，從他本人到外交部長吳釗燮對過境事幾乎自始都是一反常態地三緘其口。蔡英文在例行的起飛前及降落後的講話，亦毫無具體內容及力道。吳釗燮在飛機上被記者問道：會不會跟蓬佩奧、麥卡錫會面？吳竟一臉苦笑，無奈地反問記者蓬佩奧是誰？麥卡錫是誰？這種異常的低調及有口難言的尷尬，難道是受到某方的示意及壓力？

然而，相對蔡、吳的沉默，這次過境的一些對外重要說明，例如過境的性質、會接觸到的人與以往過境有何不同等，都是由美方發言人正式向外說明。美方說：「蔡過境不是第一次，有許多前例」、 「蔡過境的行程屬私人性質，美行政官員不會與蔡會面」、「蔡過境美國不是什麼新鮮事，不是什麼新突破，完全符合美國長久以來的一中政策」、 「問題的核心是現狀，這符合現狀符合我們一個中國政策的現狀」。美方的這些說法不僅顯示拜登政府並不想讓此次過境節外生枝，且把蔡政府擬將此次過境定調為「美台關係新突破」的宣傳空間堵死。

儘管拜登政府有意低調，但蔡英文分別與蓬佩奧和麥卡錫的會面仍有可能製造麻煩甚至釀成風波。如果這兩個會面都是閉門舉行問題會小很多，但若是高調公開舉行，尤其是蔡與麥卡錫的會面，問題就比較嚴重，可能會升高美中之間的衝突對立，甚至導致台海關係緊張。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮說，「蔡英文如與麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權與領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊。」大陸的強硬表態，美方不會置若罔聞，何況王毅才為此事和蘇利文通過電話，避免狀況失控，畢竟為了蔡過境讓美方付出過高代價並不符合美方利益。從另一角度，中國大陸利用這次蔡過境的機會，對美方提出一些相應要求也不是不可能。所以蔡英文與蓬佩奧及麥卡錫的會面，在形式上應還有變數。只是在這樣的狀況下，蔡英文過境豈不再次成為美中角力的籌碼，悲哀的是蔡英文恐也沒什麼發言的餘地。

從李登輝開始，過境美國已行之有年，釀成大事幾乎沒有過，但這次蔡總統過境，一方面中美關係不佳，另一方面兩岸關係更不佳。蔡政府不會不知道風險很高，更不會不知道與麥卡錫會面可能釀成的危機。將2300萬人民的生命財產安全推上賭桌，有這個必要嗎？這個風險值得拿去作賭注嗎？相對此刻正在對岸為和平避戰奔走的馬英九，到底誰才是真愛台灣？

（作者為前駐紐西蘭代表）