喬無遏將軍，是抗戰中期第一批參加中美空軍混合聯隊的國軍飛行員，在陳納德將軍親手訓練下，他銜命50餘次空戰逆襲，迎頭痛殲敵機4架半，其後追隨國府來台，鐵翼鷹揚台海領空，阻擋赤禍妄圖進犯。後半生僑居海外仍心繫國家，推動飛虎國民外交，協助「雙橡園」產權交還中華民國的推手之一，他一生效忠中華民國矢志不渝，永遠值得吾輩推崇敬仰。筆者謹容此文介紹這位「飛虎將軍」的傳奇一生。

喬無遏（生卒年民國5年至102年），是四川華陽人，出身於書香世家，他的曾祖父喬樹枏在清光緒年間擔任御史大夫，父親喬大壯是民國初年著名文學家，與齊白石、魯迅齊名，喬父精通法文，曾在北洋政府的譯學館工作，讓喬無遏能在父親身邊耳濡目染接觸外語的機會，喬無遏的流利英語就是在那時學習完成的。

喬無遏完成高中教育後，順利考上中央大學歷史系，但是喬無遏家中有包含他8位兄弟姊妹，食指浩繁生活開銷太大，喬母鼓勵排行老三的喬無遏報考軍校，以減輕家裡經濟負擔，恰巧那段時間，美國好萊塢想把描述中國農民生活的長篇暢銷小說《大地》拍成電影，美國米高梅公司來到中國選角，想要發掘新人飾演劇中男主角王龍，當時18歲的喬無遏好奇心驅使報名甄選，因為他長相俊俏通過電影試鏡，電影公司便積極邀請他赴美拍電影，不過喬無遏的父親反對，喬無遏也深感日寇侵陷華北，渴望獻身青春從軍報國，無緣往好萊塢發展，成為電影明星，反而日後壯志凌雲，寫下更傳奇精彩的人生。

喬無遏憧憬空軍馳騁天際，雖身處日軍華北控制區內，仍冒著特務綁架甚至殺害的風險，秘密接受航空委員會派駐北平人員的體檢，民國25年9月奔赴中央航空學校入學，隨後盧溝橋事變爆發，航空委員會為保護航校學生避免日軍戰火干擾，喬無遏和同學們輾轉到江西南昌、廣西柳州、雲南昆明等地接受飛行訓練，歷經18個月的初、中、高級飛行訓練，民國29年3月10日，當時航校已改名為空軍軍官學校，他憑藉著優異的外語能力，且儀表出眾，學習力強，又擅長操控高難度飛行膽識，從官校第十期400多名入伍生中脫穎而出，成為合格的123位畢業學員之一，正式受階准尉見習官，自此奮翅鼓翼投入對日空戰行列。

喬無遏分發到第三大隊第三十二中隊，主要任務與第五大隊共同駐防四川成都的雙流基地，當時基地新採購75架蘇聯製I-15-3戰機，日軍在獲悉後，意圖挫挫新購飛機的銳氣，民國30年3月14日，日本派海軍第十二航空隊12架「零式」戰機，從宜昌飛往成都尋戰，我空軍第三、第五大隊派出31架戰機迎戰。這是喬無遏人生的第一場作戰任務，詎料日軍「零式」戰機在性能上整整超過我空軍的俄制I-15-3戰機一個世代，喬無遏等飛行員所駕駛戰機完全不是敵機的對手，這場空戰造成我空軍折損14架I-15-3戰機，陣亡包含第五大隊正、副大隊長等8位飛行員，其中有4位死去的飛官還是喬無遏同期同學，讓他第一次感受到戰爭的殘酷無情。

緊接著不到5個月的時間，喬無遏所屬第三大隊和第五大隊與日機空中纏鬥中元氣大傷，特別是第五大隊一共失去了32架I-15-3戰機，另外有12架遭到不同程度的損壞，全隊戰機幾乎是「全軍覆沒」，航空委員會大為震怒，下令取消第五大隊番號，改稱「無名大隊」，所有隊員被配發白色方形布條一塊，上面印有紅色「恥」字，要求縫於軍服左胸前，以示警惕，喬無遏永遠記得在基地看著第五大隊弟兄「恥」字如影隨形的模樣，他們等於被劃入戰力最差的部隊行列，榮譽是軍人的信念，「無名大隊」的稱號，對基層士氣衝擊很大，似乎提醒這群飛行員隊員沒有能力捍衛國家領空。

民國32年10月「中美空軍混合聯隊」成立，航空委員會要給這支「無名大隊」雪刷恥辱的機會，決定恢復空軍第五大隊番號，將他們納入中美空軍混合聯隊編制，統一由陳納德將軍指揮作戰，喬無遏由於飛行作戰經驗豐富，從第三大隊被遴選進入第五大隊第二十九中隊，成為了中美空軍混合聯隊第一代國軍飛行員，他前往印度喀拉蚩接受P-40N鷹式戰鬥機的換裝訓練，隔年3月17日，喬無遏駕駛著P-40N飛過駝峰航線回到國內，他中隊一共接收了25架飛機，每位飛行員都擁有個人專屬戰機，喬無遏的座機編號為七五一，他把它取名為「太歲號」，他親手在戰機頭彩繪張著大嘴的鯊魚頭，希望震嚇日軍傳承飛虎隊的精神，他和其他隊友進駐湖南芷江空軍機場。

喬無遏座機「太歲號」，編號為七五一。（圖／許劍虹提供）

喬無遏（後排左二）與中美空軍混合聯隊第五大隊飛行員合影。（圖／許劍虹提供）

1個月後，日軍發動打通大陸交通線的「一號作戰」，50萬敵軍集結展開湖南戰場戰鬥，陳納德將軍下令第五大隊飛往江西基地參戰，日軍也不是好惹的，立即對江西基地展開大規模空襲，喬無遏記得5月12日當天，他駕駛P-40N鷹式戰鬥機才剛剛起飛，日軍的炸彈已落在機場跑道，他勉強凌空拉高座機高度，發現自己下方有16架敵機，他利用P-40N優異的高速俯衝性能，加上機翼配備六挺機槍，當場擊落1架「零式」戰鬥機，這是喬無遏第一次擊落日機，事隔3年後，他終於為同期的陣亡同學報一箭之仇，也洗刷了「無名大隊」的恥辱，替第五大隊贏回部隊尊嚴和榮譽。

抗戰期間，喬無遏前後一共出過56次空戰任務，痛殲擊落4架半日軍「零式」戰鬥機，第5架因與另一位飛行員共同建功，而列計為半架。

民國34年1月20日，是喬無遏在抗戰中最後一次執行任務，他擔任第二十九中隊副隊長，率領13架P-40N鷹式戰鬥機在湖南衡陽進行地面攻擊，孰料遭遇多架日機追擊，喬無遏火速加滿油門急遽翻轉，躲過日機兩次攻擊，日機不死心，第三次群機環伺鎖定攔截，敵機兩顆子彈不偏不倚射進他的「太歲號」駕駛艙內，貫穿的喬無遏左臉頰下顎和左肩，他的臉被打的血肉模糊，但仍然意識清楚，他看見「太歲號」儀錶板與液壓管已經毀損，機艙冒出濃煙，喬無遏竭力想返回基地，但終告失敗，他別無選擇，只能從機艙彈出跳傘逃生，放棄征戰10個月餘的「太歲號」，在降落傘緩緩落下的半空中，日軍以步槍向他射擊，降落傘被射出好幾個洞，他奇蹟般安然著陸，但是緊接著被日軍及汪精衛「偽軍」領著軍犬追捕，堅守「中國無被俘空軍」信念的喬無遏，不顧失血過多，孤身死命跑了一個多小時，幸運遇到抗日游擊隊和美軍OSS急救站人員（中情局的前身）給他藥物急救才得以保住性命，後來輾轉送至印度美軍醫院療傷，吃了8個月流質食物，直到日本無條件投降，再經過半年，喬無遏康復出院歸隊。

抗戰期間中美空軍混合聯隊第五大隊喬無遏執行任務受傷之血衣。（圖文：莊秉漢）

國府播遷來台後，喬無遏捍衛台海領空安全，民國44年2月，喬無遏深受倚重陞任第五大隊中校大隊長，肩負起第一批換裝F-86-F型軍刀機的戰術戰鬥機大隊長。換裝過程中，正值中共空軍戰力推向大陸東南沿海地區，因此訓練過渡期間須兼負防空戰備，工作極為艱苦。不過，喬無遏不辱使命，第五大隊在民國45年「七二一」馬祖空戰，擊落中共米格機2架，民國47年台海領空發生的八一四、九八、九一八、九二四、雙十等戰役中，共擊落中共米格十七型機達21架（另可能擊落3架，擊傷5架），第五大隊成功阻擋中共妄圖侵犯台灣之野心，讓全世界都看到我國空軍的精良戰技與守護空防的實力，喬無遏擔任第五大隊大隊長期間的努力功不可沒。

民國54年，喬無遏轉任空軍總部作戰組長，建構台海空防系統和盟軍協調機制、防颱救災指揮系統制度。51歲時，他陞至作戰司令部少將副參謀長。不過他急流勇退申請退役，自此離開他奉獻31年青春歲月的中華民國空軍。

民國65年，喬無遏將軍移民美國田納西州，但仍然心繫中華民國及空軍，他每年參加「中美飛虎年會」活動，協助駐美單位及國軍人員出訪美國聯繫美方人員事宜。民國68年，美國卡特總統無預警宣布與中華民國斷交，我國駐美大使官邸「雙橡園」產權恐將轉交給中共，當時駐美代表夏功權（曾為中美空軍混合聯隊第一大隊飛行員）緊急聯繫空軍老戰友的喬無遏將軍幫忙，喬將軍由於旅居美國與飛虎隊人士建立友好關係，他請同為服役「中美空軍混合聯隊」的美國參議員貝利·高華德成立「自由中國之友協會」（Friends of Free China Association），以協會名義，用20美元的價格象徵性買下雙橡園，等到產權確保之後，再以同價20美元轉售給中華民國政府，才避免這座中華民國大使官邸不被中共接管，繼續為我駐美代表處的官邸及宴客使用，雙橡園得以保存至今，喬將軍成為重要推手之一。

民國84年喬將軍搬到亞特蘭大居住，他依然積極投入僑社活動。當地華僑每年舉行雙十國慶慶典，都可以看得到他身體硬朗的帶領大家高唱國歌。他擔任過美國第五混合大隊退伍榮民會的召集人，對抗當時華府親中共政策，利用過去與美軍建立的飛虎袍澤友誼，結合美國民間力量，向華府遊說提供軍備確保台海安全，他更曾受邀美國各大廣播電台專訪，以流利的英語，讓年輕一輩美國人知道「中華民國領導抗日戰爭對全球二戰戰局作出了不可磨滅的重要貢獻」。在當時台美關係風雨飄搖之際，他一次一次以熟練「飛虎外交」手腕，穩固中華民國與美國邦誼。

喬無遏將軍深受美方肯定，美國國會圖書館亞洲部頒發給他二戰亞裔英雄感謝狀。（圖／許劍虹提供）

民國102年7月17日，喬無遏將軍以97歲嵩齡壽終正寢，時任馬英九總統頒授旌忠狀，以示政府崇念勳耆至意，並由我駐美軍事代表團為棺木覆蓋國旗。同年10月4日，喬將軍公子喬為智先生帶著父親的骨灰返回台灣，安奉於新店空軍公墓，完成他老人家的遺願，與中華民國空軍英烈永世長眠。

喬無遏將軍曾說過，飛虎空戰英雄終將凋零，但希望這種抗戰精神能一直延續下次，「沒有過去的光榮歷史，就創造不出榮耀的未來。」

喬無遏將軍公子喬為智先生帶著父親的骨灰返回台灣，安奉於新店空軍公墓，時任空軍司令劉震武上將親自主持悼念。（圖／許劍虹提供）

（作者為臉書「我的抗戰」版主）