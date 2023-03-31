中國剛在不久前促成了伊朗和沙特阿拉伯恢復外交關係的協議，又在接下來的的習近平與普丁峰會中決議，「通過和談以解決烏克蘭危機」。澤倫斯基隨後也向習近平隔空喊話，希望習近平可以造訪烏克蘭。

很顯然俄烏雙方在歷經一年多的交戰後，都有意進行停火談判，這對世界局勢與俄烏兩國人民而言，無疑都是個好消息。不料美國竟公開宣稱不支持停火，並稱「此時停火不符合烏國利益」。

眾所皆知，美國是在烏克蘭背後挑起俄烏衝突的影武者。作為一個軍事大國，美國習慣性以「犧牲別人來成就自己的最大利益。」因此白宮雖然話說的好聽，反對停火是因不符合烏克蘭的利益，然而大家都心知肚明，和談是妨礙了美國的利益，因為世界愈動亂對美愈有利。

「美式民主」是過去半個世紀的「主流民主」，但這無關乎制度的優劣，純粹只是因為美國是世界的霸主。美國在世界各地強力輸出美式的「西方民主」，不全然是因為信仰與價值，精確一點說，那都是為了金錢與利益。

西方民主的本質，是透過聳動的「民主革命」以達成經濟掠奪的「殖民式」民主，因此鮮少為當地國帶來安定與繁榮，反而帶來更多動盪與災難。例如二次世界大戰以後，全世界有超過150個地區發生了超過250次的武裝衝突，其中美國以執行聯合國決議、捍衛民主自由、實施人道主義援助、維護世界和平、保護美國公民生命財產安全等為由，發動了其中超過80%以上的戰爭，導致約3億人死亡，超過二戰死亡總人數的4倍。

西方民主，特別是美式民主，充滿了種族歧視與社會不公。西方社會的資本家透過正當民主程序的金錢遊戲，不斷地累積財富，剝奪窮人的機會，使得貧富的差距逐年惡化，已經鬆動了社會穩定的結構。再加上西方民主對自由的無限擴張，動搖傳統的道德與價值，形成世代衝突，逐漸造成了一個失序的社會。

從趨勢來看，西式民主已經開始走下坡，西方各國，特別是美國，因為警覺到了霸權不保，所以採取「民粹保護主義」，把人才跟資金阻隔在外，長久以往，國力一定會更快地逐步衰退。

現在幾乎所有的國際觀察家都預測，實施「集權社會主義」的中國，將會取代美國成為世界的新霸主，這使得「美中對抗」提前浮出抬面，而這也是造成這一波國際政治經濟動盪的主要因素。

從大局勢來看，美國所主導的「西方價值」已呈現出疲態，道德根基鬆動，自我無限膨脹，充滿了「蠻視，茫然，盲從」的末代光景。所以單純從結果論來看，台灣一直以來所引以為傲的「美式民主」不盡然就是一個最好的制度。尤其近年來，西方民主造成了一些民粹領袖的崛起，如美國川普、英國強生、烏克蘭澤倫斯基，這讓許多人開始對西方的民主制度產生反思。

比較可惜的是，台灣從來沒有一個可以理性討論的空間，去深度探討什麼制度才是最適合台灣未來的發展與進步。而長久以來，「美式民主」在台灣被神格化，使得我們的腦袋，在這個議題上，也幾乎沒有反省思考的能力。

更糟糕的是，現在的台灣就美國而言，純粹只是一種「殖民式」的霸權民主，再加上台灣的領導人既愚蠢又聽話，正好可以讓美國予取予求。而台灣現在的民主制度，也早已走向民粹化的強人政治，徒有民主之名，而無民主之實，因此台灣的前途只怕是「山河破碎風飄絮，身世浮沉雨打萍」了！

（作者為美國伊利諾芝加哥大學教授）

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