蔡英文總統從3月29日展開為期10天9夜的「民主夥伴共榮之旅」，她於首日過境美國紐約，並停留兩天後，轉往中美洲友邦瓜地馬拉和貝里斯訪問，4月5日返程再過境美國洛杉磯。她在紐約期間於保守派的哈德遜研究所舉行閉門會談，並獲頒「全球領導力獎」。一週後，她將於返程過境加州時，可望會晤眾議院麥卡錫議長，大打台灣元首的「過境外交」牌。

儘管蔡英文此行已經轉趨低調，並未如先前預期可能到美國國會或母校康乃爾大學演講，尤其還有前總統馬英九到大陸訪問，期望能降低兩岸的衝突性。但是「兩岸猿聲啼不盡」，輕舟能否過萬重山，仍然讓人憂心忡忡。

大陸強力回擊「過境外交」

先來看大陸國台辦發言人朱鳳蓮對此高調回應說：民進黨當局出於謀獨政治私利，製造各種藉口，利用各種機會，從事謀獨活動。台灣當局領導人所謂「過境」本質上是「倚美謀獨」的挑釁行徑，企圖製造「一中一台」、「兩個中國」等違反一個中國原則的事件；伺機在國際上兜售台獨主張，並謀求美國反華勢力的支持。

朱鳳蓮還說：蔡英文「過境」，不是老老實實待在機場或賓館，而是以各種名目要同美國政府官員、國會議員接觸，搞美台官方往來，與外部反華勢力勾連。她如果與美眾議長麥卡錫接觸，將是又一起嚴重違反一個中國原則和損害中國主權和領土完整，破壞台海和平穩定的挑釁，我們對此堅決反對，必將採取措施堅決回擊」。

朱鳳蓮更強調，我們敦促美方嚴格恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，不安排蔡英文過境「竄訪」甚至與美官方接觸，以實際行動兌現不支持台獨的嚴肅承諾。

大陸外交部發言人毛甯也回應說：「中方堅決反對任何形式的美台官方往來，堅決反對台灣當局領導人以任何名義任何理由「竄美」，堅決反對美方違反一個中國原則，同台灣當局進行任何形式的接觸。

中方已經多次就蔡英文過境竄美問題向美方提出嚴正交涉。過去的錯誤不能為今天的錯誤開脫，犯錯次數的疊加不能提供任何合法性。台灣當局領導人赴美過境是假，謀求突破、宣揚台獨是真，不是中方過度反應，而是美方一味縱容支持台獨分裂勢力性質惡劣。製造問題、挑起事端的不是中方，而是美方和台獨分裂勢力。

大陸國台辦和外交部的強硬反應，看來還是希望阻止蔡英文在返程中會見美國眾議院議長麥卡錫，大陸在意「蔡麥會」，顯然是去年裴洛西來台之後，大陸已經做了圍島式軍演的最高級別的回擊動作，如果還是無法阻止「蔡麥會」，恐怕會被大陸民眾認為政府對台獨軟弱，為了避免兩岸危機再升高，所以事先做出預警，讓蔡英文知所節制。

中美「和平牌」對抗「戰爭牌」

事實上，近來中國的對外政策是高舉「和平牌」，以對抗美國的「戰爭牌」。在美國不斷的支持烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中，中國卻反向推出12點和平計畫，所以這是一個戰爭與和平交替、較量的時代，大陸當然不希望台灣被美國當槍使，最後被迫必須以更大的軍事動作，阻止美台「勾連」，破壞中國在國際間推動和平運動的目標。

可以說，大陸強烈回應蔡英文外訪，目的是為了預防戰爭，當民進黨企圖以外交、兩岸、安全等「高層政治」作為操作選戰的工具，賴清德所舉出的「疑美論」，都可能會被連結到蔡英文的過境外交，如果大陸不做危機預防，很可能蔡英文在見到麥卡錫之時會有大動作出現，這將逼得大陸政府不得不做出第二次高度的軍事回擊。

所以，國際政治無小事，不管是元首外交、金錢外交，甚至是秘密外交，小事都可能變成影響世界的大事。第一次世界大戰是由奧匈帝國的儲君斐迪南大公與其妻在視察過程中，被塞爾維亞民族主義者刺殺後引爆；911恐怖攻擊事件導致美國打了20年的反恐戰爭。

反觀，台灣被英國經濟學人視為是全球最危險的地方，蔡政府任何「挑釁」行為，都可能引發兩岸衝突，所以台灣想走出去，絕對不是單向行，大陸刻意讓馬英九同時去祭祖，無非就是希望民進黨在外交單向行動之時，別忘了回到九二共識的前提，照顧好東西向，民進黨政府才有路可走。

特別是當前美中在地緣政治和技術主導地位的競爭日益激烈之際，美國操控台灣政治走向已經相當明顯，台灣不能被美國當成「戰爭牌」來遏制中國的「和平牌」，這顯然也是大陸對蔡英文過境美國要一再預警的緣故，蔡政府可別學北韓也玩戰爭邊緣遊戲，若繼續把中國當成「紙老虎」，很可能一失足，讓台灣人留下千古恨。

（作者為台灣國際戰略學會理事長、教授，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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