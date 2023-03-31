前陣子日本首相岸田文雄突訪烏克蘭惹怒俄羅斯，美韓軍演又搞毛北韓試射飛彈，中俄艦機海上聯巡活躍，反制美日韓挑釁，東北亞局勢遽然然升高！查美軍尼米茲號航母3月28日由菲律賓海經大隅海峽、東海、黃海駛進南韓釜山靠港，日本統合幕僚監部3月28日、30日先後公布，日方發現中國海軍1艘情報偵測船/舷號796、海軍作戰艦船編隊3艘/舷號103、121、889等，3月27日、28至29日由黃海經對馬海峽往日本海航行。引發美日韓等軍事同盟國家高度關注。

近期東北亞局勢，隨著美國與南韓3月中旬起，先後進行「自由護盾」（13至23日）聯演，以及「雙龍」登陸演習（3月29日至4月3日）。引發北韓頻密地進行短程與洲際彈道、潛射巡弋等型導彈試射之外，北韓官媒更大肆報導，金正恩視察測試「水下核攻擊無人載具」 等軍事威懾，以嚴正回應美韓日軍事同盟。

另日相岸田文雄3月21日突訪烏克蘭，俄羅斯太平洋艦隊派出2架Tu-95MS戰略轟炸機飛往日本海上空逾7小時、28日以作戰艇試射2枚P-270「蚊子」（Moskit）超音速反艦導彈（北約稱SS-N-22「日炙」）中程超音速巡弋導彈，成功擊中100公里以外靶標。俄國先後警示日本意味濃厚。

查詢上述中國海軍4艘艦船，全部隸屬於北部戰區海軍所屬，815A型電子偵察艦開陽星號/796、萬噸級055型驅逐艦鞍山號/103、052D型驅逐艦齊齊哈爾號/121、903A型綜合補給艦太湖號/889，均部署於山東青島；僅121艦駐地在遼寧大連。

由於中國北部戰區海軍電子偵察艦/796由黃海經對馬海峽後，往日本海方向航行。美國航母尼米茲號隨後進入南韓釜山靠港，因此有媒體指稱，此艦出現將對美韓軍演進行電子情蒐任務。

筆者回顧，去（2022）年6月份中國北部戰區海軍曾組織電子偵察艦天狼星號/794、萬噸級055型驅逐艦拉薩號/102、052D型驅逐艦成都號/120、903A型綜合補給艦東平湖號/902，由黃海經對馬海峽往日本海。

中方一批作戰艦群/102與120，由日本海經宗谷海峽協同俄羅斯太平洋艦隊遠海編隊1155型無畏級大型反潛艦1艘（543）與20380型守護級護衛艦3艘（333、335、339）及20385型守護級護衛艦1艘（337）等5艘、1155型無畏級大型反潛艦（548）和內德林元帥級導彈跟蹤船各1艘，前後進入日本東部之西太平洋編隊南下。

另一批中國後勤支援艦船/794與902等，由日本海橫切日本之津輕海峽進入西太平洋，與上述中、俄2批作戰群編隊會合後持續南下，過日本小笠原群島，續過宮古海峽，入東、黃海後分航各自歸建。

從中國北部戰區海軍去年6月與此次比較發現，中方前後由同屬於駐山東青島之第1驅逐艦支隊、均為萬噸級新型055型驅逐艦拉薩號/102、鞍山號/103、中俄海軍聯巡兩次組織模式、編組艦隻，以及中國國防部新聞發言人譚克非於3月30日記者會中表示，「中俄兩軍將進一步加強戰略溝通協調，定期組織海上、空中聯合巡航和聯演聯訓，加強包括現有機制下兩軍各項交流合作，進一步深化軍事互信。」等，推斷此次中方兵力將與俄羅斯太平洋艦隊進行兩國海軍「海上聯合巡航2023」任務，在日本周邊海域、以及西太平洋活動。

雖有部分專家推測，可能中俄是否將進行中俄「海上聯合2023」軍演。由於中俄「海上聯合2022」軍演才剛在去年12月份結束，故較不可能兩國立即進行此類型軍演。據信今年中俄「海上聯合2023」軍演由俄羅斯太平艦隊主辦，雙方目前應該仍在協調今年要如何推演。

（作者為陳守仁孫學研究中心助理研究員、中華經略國防協會副研究員、文化國發所博士）

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