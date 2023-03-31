蔡英文總統過境紐約，在僑宴上表示，這3年來台灣有很多重要的進步跟改變。改變是真的，進步卻未必。如果，參加僑宴的美國地方政要和僑胞知道台灣最近缺蛋缺得荒，還得千里迢迢從澳洲、泰國等地進口雞蛋時，不知道對蔡的「進步說」，會有什麼反應？

再假如，在座的賓客知道台灣的七缺問題（缺電、缺水、缺地、缺工、缺人才、缺疫苗、缺快篩劑）時，對於蔡英文志得意滿的進步說，又該如何回應？

蔡英文大概是有始以來做得最辛苦的總統了！

辛苦，不僅是因為她能力不足以挑起治國重擔；更是因為她的總統之路，充滿了謊言，她必須不斷地用更多的謊言來掩飾前面的謊言。從她的博士學位，到前瞻建設、治水計畫、轉型正義、高端疫苗、潛艦國造、言論和媒體自由，民進黨高層的黑幫背景、民進黨籍從政人員的學歷真假、清廉品行，國軍戰力、兩岸關係、外交困境，乃至於國民人均所得和幸福感等等，無一不是用假象和謊言構築而成的！

台大法律系畢業、擁有美國康乃爾大學法律碩士學位的蔡英文，明知環繞她身邊的一切都是虛假和謊言，可是，她卻必須不斷地說謊，不斷地圓謊。謊言，不斷遭到揭穿，她還得昧著良知良能，繼續說謊扯謊！這樣的總統，時刻生活在自己的謊言中，無視真實生活裡民眾的無奈和掙扎，不會受到良心的責備嗎？不辛苦嗎？

蔡英文在僑宴上強調：「台灣將繼續屹立、自由、民主與有尊嚴」。我們想問：一個人民可以自由、民主地排隊買雞蛋的台灣，就算繼續屹立，又有何尊嚴？

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