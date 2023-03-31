針對美國晶片法案申請條件與限制不合理，以及台美缺乏租稅協定面臨雙重課稅，這兩項因素可能造成台積電投資與營運的重大損失，致使台灣半導體產業受創。蔡英文總統應立即向美國政府表達關切與抗議。

台積電董事長劉德音日昨表示，美國晶片補助法案中有些限制條款，台積電無法接受。媒體指報導出，美國晶片法案祭出530億美元補貼，接受廠商申請，但美方針對有意申請補貼的業者設下多項條件，包括：附上詳細財測等多項有關營業祕密的資訊、須與聯邦政府分享特定比率的獲利分潤、獲補貼的公司10年內不得在中國大陸等有疑慮的國家擴大半導體製造產能、不能參與聯合研究及技術授權等。

這些條件與限制多數是新加上的，並未在吸引邀請台積電赴美投資時明確提出，其中許多要求涉及台積電的營運機密，而不准擴大在中國大陸的製造產能更會使得台積電失去半導體最大市場。而今台積電已經從120億美元擴大投資到400億美元，如果因此不能申請美國晶片法案補助，勢將造成台積電投資的重大損失。

同時，英國《金融時報》30日報導指出，台美因為缺乏雙邊租稅協定，可能造成台積電面臨雙重課稅。目前台灣企業繳納的稅率相當於在美獲利的44.7%，這至少比有雙邊租稅協定的韓國或澳洲企業高好幾個百分點，如此不平等的待遇與競爭條件，將使得台積電營運與獲利受損，並影響台灣半導體產業鏈。這個問題連美國財政部長葉倫29日在國會聽證會上指出，美國與台灣缺乏租稅協定是一個「非常重大的問題」。

美國為防止中國大陸在先進科技技術追趕上美國，高舉美中科技戰大旗，限制管制美國技術與設備出售給中國大陸科技企業，同時為確保美國半導體供應鏈安全與韌性，以「半強迫、半補助」方式邀請台韓半導體產業到美國投資設廠，連張忠謀董事長都說半導體的全球化與自由貿易瀕臨死亡！

台灣護國神山半導體產業外移美國面臨許多壓力與困難，然而蔡英文政府卻多半袖手旁觀，民進黨完全噤聲。現在各種新加條件與限制，可能造成台積電與台灣半導體產業面臨更大挑戰與困境，蔡英文總統剛好過境美國，應該立即發聲表達關切與抗議，並協助台積電與美國商務部的溝通協商，爭取合理公平待遇。

至於台美租稅協定一直未能簽訂，更顯示過去蔡英文政府數次與美國的經貿對話和願景文件都是空話，明顯可知的投資保障與雙重課稅問題，政府在台積電投資美國時都看不到嗎？無論如何，蔡英文政府責無旁貸，應該盡速處理，我期待蔡英文總統在與麥卡錫議長見面時，應該明確提出關切與要求！

（作者為前國安會副祕書長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※