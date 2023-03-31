前總統馬英九參訪武漢抗疫展時稱讚武漢醫師「疫情控制得好」，沒想到引來親綠人士圍剿。

2003年SARS疫情，以陳建仁為首的專家委員會誤診曹姓婦人非陽性，導致和平醫院院內感染；2020年，陳時中把「東洋代理3000萬劑BNT疫苗」推掉，導致隔年疫情爆發；但這不影響台灣的醫護人員在第一線防治疫情的努力。

肯定台灣醫護人員，不代表肯定陳建仁、陳時中；就像馬英九肯定武漢的醫師，不代表肯定中共當局。疫情期間，全世界的醫護人員都承受極大的壓力，不要說馬英九，就算是蔡英文、賴清德，不應該肯定中國大陸醫護人員的貢獻嗎？

更不要忘了，台灣之所以能夠在2020年1月12日，派遣專家到武漢當地訪查，就是因為馬英九簽訂的《兩岸醫藥衛生合作協議》，台灣甚至比WHO更早了解疫情。

兩岸之間，交流則兩利，互嗆則兩敗，在馬英九努力要緩和兩岸關係的時候，民進黨還在努力的扯後腿，這就是賴清德領導的民進黨路線？

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