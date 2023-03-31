蔡英文29日啟程過境美國，訪問瓜地馬拉及貝里斯，其實，大家都知道，訪問友邦是虛，過境為實。

每次看到中華民國總統利用到中南美訪問，偷偷的搞訪美擦邊球，對被訪問友邦既是一種不尊重，更讓人看得愈發覺得難過，也覺得頗沒出息，這次也不例外，難道就不能大大方方的訪問美國？如果美國不接受，我們就不要訪問，有志氣直接到中南美友邦國家。偷偷的訪問美國，除了表示是偷偷摸摸外，能得到什麼樣的光明正大外交成果？那是國王的新衣。

既然知道中共會打壓又抗拒不了，美國又不是完全站在你這邊掏心掏肺，那你何必又不停的搞這種外交？這種沒有面子的外交，最後搞得連裡子都沒了，與美國搞外交有這麼重要嗎？這樣的搞外交有尊嚴嗎？能扭轉乾坤嗎？到頭來可能更讓自己喪氣，這種自己騙自己的外交，不做也好，總比做到了最後每次碰頭腫得好大一個包，讓人覺得慘不忍睹可憐兮兮要好。

這一次美國國務院亞太助卿康達，針對蔡英文美國過境專案簡報臨時延後，中間到底有什麼貓膩？有沒有在後面被交易了？加上國台辦日前也宣布如果蔡英文與美眾議院議長麥卡錫會晤，將堅決回擊。

這樣看來，中共是確定不準備回頭，山雨欲來風滿樓，如果共和黨麥卡錫堅持與蔡英文會晤，而蔡英文來者不拒，中共若沒有反應，等於中共自己打臉，如果回擊，這裡面暗藏多深的台海危機，我們真的難以預測。

根據大陸的涉台專家，中國政策科學研究會高級研究員王雲飛受訪時表示，只要蔡英文以台灣領導人的名義與麥卡錫會面，不管是公開還是閉門，兩岸局勢勢必「地動山搖」，將在蔡英文返台之際，展開鎖島軍演，讓蔡英文只能穿空隙回台。

如果該信息是中共透過民間學者傳遞，發生機率就高到不能小覷，不是沒有，除了會大失這趟出行目的，搞得灰頭土臉丟盡面子外；丟盡顏面還好，就怕蔡英文一時三刻，本月7日無法如期返台，那才是危機所在。

從蔡英文為這出訪一事，命令顧立雄「坐鎮國內」，而非副總統賴清德，極大可能蔡英文放心不下。蔡英文出訪，副總统沒去機場現身，證明蔡賴之間，沒有互信。多算勝少算不勝，如不幸果真蔡總統無法如期返國，會是什麼情況？全國上下有沒有預擬緊急處理問題方案？屆時真如斯，台灣將如何自處？

（作者為前國軍心戰總隊駐韓顧問）

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