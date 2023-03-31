卸任7年後，沒想到馬英九還是民進黨的馬維拉。馬英九3月27日啟程赴陸祭祖被CNN稱為「歷史性之行」，充滿歷史象徵意義。但在台灣，馬的一言一行不斷被放大檢視；為何這樣？網軍側翼目的只有一個，請馬維拉快登板，以解執政缺失及國政無能之苦。

馬英九返家鄉祭祖乃人之常情，如同2012年謝長廷赴福建尋根，不僅國民黨理解，時任閣揆蘇貞昌還說「展現民進黨的積極自信」。好吧，如果蘇貞昌當年說法無誤，馬英九祭祖何以被質疑「究竟哪國人？」民進黨難道忘了歷史，還患上精神分裂症？

總統府第一時間說會給馬前總統必要協助，閣揆陳建仁稱沒疑慮，「是健康有序交流」，府院說法踐行民進黨主席賴清德調整兩岸論述、化「抗中」為「和平」的新立場，但高層言猶在耳，民進黨發言人卻稱「我們是台灣人，不是中國人」，黨鞭柯建銘說「喪權辱國」，不僅打臉賴清德，還公開民進黨兩岸偽善的真面目。

其實不管如何「保台」，賴清德本就沒打算翻轉台獨論述，更無意突破兩岸困境，要的只是固守城池而已，放大檢視馬維拉就成了必要手段，對岸高層接待就說「賣台」，不接待就是「穿小鞋」，擴大聲量才能轉移全台缺蛋、缺水、缺電、邦交國斷9國的指責。新北市長侯友宜說，缺蛋恐釀巨大隱憂，雞肉、豬肉民生物資價格不斷創新高，執政的民進黨去哪兒了？

退休7年了還不讓人好好祭祖，更證明民進黨的無能。再說，馬在大陸說出「中華民國」、「台灣總統」等話語，綠營哪個高官做得到？做不到就請閉嘴吧！