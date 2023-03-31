習近平以「和平之旅」定位的訪俄行程已結束，目前還看不出中國將如何出手促和，烏克蘭總統澤倫斯基邀請習近平到訪，大陸的初步反應非常低調，看來俄烏停戰議和非一蹴可幾。不過習近平訪俄對全球政治的最主要影響，不在俄烏戰爭，而在兩國對世界百年大變局的共同認知，與共同認知下兩國關係的走向，及其對世界格局的影響。

全球治理體系變革

習近平訪俄時曾指出，當前百年變局加速演進，國際力量對比深刻演變。作為聯合國安理會常任理事國和世界主要大國，中俄應該共同努力，引導和推動全球治理，推動構建人類命運共同體。要加強在國際事務特別是聯合國、上海合作組織、金磚國家合作機制等多邊框架內的溝通協調，踐行真正的多邊主義，反對霸權主義和強權政治，促進全球疫後經濟復甦，推動多極化趨勢發展，推動全球治理體系變革完善。可以看出習近平對世界趨勢的理解與其中中俄的角色，並提出實踐的方向與路徑。

習近平的百年變局，意指以美國為首的西方世界快速衰落，非西方國家特別是亞洲的復興與崛起，亦即所謂的「東升西降」。無論就硬實力與軟實力而言，美國仍然是世界唯一超強，眼前雖面臨嚴重的內部分裂與政黨惡鬥問題，卻未必會長期衰落，但非西方勢力崛起卻是不爭的事實，西方也意識到這一點。2020年舉行的慕尼黑安全會議主題就定位在「西方缺位」，顯露西方對東方崛起的不安。

歐洲的不安，不只來自非西方世界的崛起與復興，更重要是對美國在「美國優先」口號下的不領導。拜登上任後雖立刻表示「美國回來了」，美國將繼續扮演國際領導者的角色。拜登強調他與川普在對待盟友和處理多邊組織的態度不同，但未改變美國優先的經貿政策，對中國的經貿戰與科技戰不但不鬆手，科技戰手段反而更決絕。很明顯，美國仍想要維持領導地位，但對維護世界安全、和平與秩序的責任感，能力日益不足。

百年變局中，夾處在東西之間的俄羅斯命運也有了很大的變化。冷戰結束，俄羅斯全盤學習西方的政治經濟體制，也一度成為G7集團的座上賓，自認終於被西方所接納，成為一員。但是從2014年克里米亞事件到這次俄烏戰爭受到西方全面性的抵制，敲醒了俄羅斯的歐洲夢。俄羅斯國徽上分別望向東西方的雙頭鷹只能一致轉向東方。

多極格局國際秩序

中俄兩國近代以來多有歷史矛盾，但北京仍然認為在美國的圍堵遏制下，必須與這個巨大鄰居，採取背靠背的合作戰略。中國連續13年成為俄羅斯第一大交易夥伴國，雙邊貿易額去年增長近30％。2022年，兩國貿易1900億美元，今年可望突破2000億美元。雙邊貿易中的本幣結算比重快速增加，對人民幣國際化起了帶頭的作用。2022年2月中俄宣布建立「無上限」的夥伴關係。

美國國務卿布林肯認為：中俄世界觀不同，習普親近是「政治聯姻」，而非理念結合。他重申俄羅斯和中國是美國的頭號挑戰，是戰略競爭對手，俄羅斯構成「直接、嚴重的威脅」，而中國是「長期挑戰」。他認為，中國目前正在全球推動一種「非自由」的世界觀，企圖取代美國所主導的國際秩序。從布林肯的回應可以看出美國認為中國主導了與俄羅斯的結盟，目的在與美國做意識形態競爭，與美國競逐全球霸權。

布林肯對中國的判斷並不正確，中俄關係雖日益密切，但不代表準備與美國進行集團對抗。首先，中國無意組織軍事同盟，中俄沒有軍事結盟的跡象，也沒有中國軍援俄羅斯的證據。兩國都同意透過聯合國、上合組織、金磚組織等框架進行協調，後二者並無軍事化的可能。俄羅斯領土最大、資源豐富，俄烏戰爭雖造成國力下降，但仍是聯合國五常之一的核武大國，習近平稱中俄共同推動世界變化，並非客套之詞，但他所說的百年變局並非新冷戰，而是多極格局的世界新秩序。