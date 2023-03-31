上月歐美銀行接連爆發財務危機，從美國的中型銀行如矽谷銀行（SVB）、第一共和銀行（FRC）等開始引爆，再到歐洲的大型金融集團瑞士信貸（Credit Suisse）。市場波動錯綜複雜，風險擴散貌似一觸即發，不過，歐美監管機構反應迅速，已大幅降低了危機溢出的風險。如果持續處理得當，風波可能接近尾聲，而非另一危機的先兆。

金融體系的關鍵是信心、信譽與信用。從大敘事來看，這次歐美銀行風暴的根源在於政府：一方面美國聯準會一年內快速升息19碼（4.75%），造成不少中小銀行持有債券部位出現未實現損失；而另一方面瑞士一反長年以來的中立主義政策，在俄烏衝突後跟隨美國制裁俄羅斯，使得一些大額國外存款流失。其後在瑞士央行主導瑞銀(UBS)併購瑞信的交易中，又讓瑞信將160億瑞郎的AT1（額外一級資本）債券減計為零，造成投資人杯弓蛇影，金融類股大幅震盪。

然而美國數千家銀行，受資產管理不當而受快速升息影響的畢竟是少數。瑞士政府中立政策的改變，也未造成該國所有金融機構的流動性危機。至於AT1債券在瑞信事件中的「自我拯救」（bail-in）作用，符合AT1債券發行條款的資本補充特性，只是過去一直被投資者所輕忽。

細究這些爆出資本和流動性問題的銀行，都有自身存在的內部控管瑕疵。美國一些中小銀行由於貸款需求不足，把閒置資金大比例配置於美債等長年期資產，結果升息期間出現浮虧，並在流動性緊張時套現賣出而產生實現虧損。至於瑞信早在過去數年就面對不同類型的投資爆雷問題，資產管理效能不佳的內控問題一再拖延，才終於在風險傳導下淪落至被收購的命運。

事實上，由於國際監管要求在2008年金融海嘯後已大幅提升，推動銀行、保險業的資本實力更充裕、資本工具的品質更高。因此雖然股價在風暴下有所波動，但絕大多數銀行依然穩健，金融體系未見嚴重風險。加上大西洋兩岸的監管當局都記取當年教訓，採取果斷措施，快速隔離風險，避免危機擴散溢出。在美國有財政部的協助、存款保險公司的保障、聯準會貼現窗口多重監管措施，在瑞士也有央行的擔保及主導併購。固然風暴之中，投資氣氛受到打擊，信心有待修復，但當機立斷作為使當下風暴並未傳導到其他經濟領域。甚至若一切處理得當，這次風波引發的適度信貸緊縮，可能也有助於歐美通膨問題緩解，減少央行進一步升息的必要。

不過，即使風波就此打住，危機不再蔓延，歐美金融監理當局也不應該浪費這場危機。以資本與流動性水平來看，美國部分中小銀行僅達監管下限，遠不及大型銀行資本結構的多元化，一旦市況逆轉就容易出現償付能力不足問題。未來是否應參考金融海嘯後對系統性重要銀行的要求，對大中小銀行統一採行更具穿透性的監管？而瑞信的垮台也再次提醒金融業公司治理的重要，追逐短期目標不應犧牲核心資本的長遠規畫。創投、私募等投資銀行業務與傳統商業銀行業務之間，也應該更清晰明確建立風險管理防火牆。

雖然風暴離去已見曙光，但期待瞬間雨過天晴卻也不切實際。歐美金融體系受損的信心、信譽與信用是否能快速恢復，尚待時間考驗。畢竟，正在打開各種金融開放進程的中國大陸，也在一旁整暇以待，極有可能成為全球金融信用體系的有力競爭者。

（作者為香港中文大學金融系副教授）